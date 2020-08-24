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Teknoloji
Haber Giriş: 24.08.2020 - 11:05 | Son Güncelleme:

Robot süpürgelere ilgi giderek artıyor

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Robot süpürgelere ilgi giderek artıyor
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Pandemi ile birlikte evlerde temizlik konusu da giderek hassaslaşıyor. Yoğun hayat temposunda temizliğe ayrılan zamanı kısaltmak isteyenlerin yanı sıra evcil hayvan sahipleri ve alerjik reaksiyonları olanların sıklıkla tercih ettiği robot süpürgelere ilgi ise giderek artıyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren bir ilan sitesi, robot süpürgelerle ilgili önemli veriler paylaştı. Robot süpürgelere ilgi özellikle pandemi ile birlikte artış gösterirken, son 6 ayda en çok ilan veren ilk 5 il;İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa olurken en çok ilan kapatan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Düzce oldu. 

Robot süpürgelerin avantajları ise pek çok. Süpürgeler sahip oldukları yüksek verimli partikül emilim filtreleriyle partikül maddeleri emerek sağlıklı bir ortam vaat ediyor ve toz, polen, yün parçacıkları gibi alerjenler de ortamdan hızlı ve kolay bir şekilde uzaklaştırılıyor.

Süpürgeler sensörleri sayesinde ev içerisinde haritalama yapabiliyor ve belirli aralıklarla sürekli çalışıyor, otomatik olarak şarj istasyonuna dönerek kendini şarj ederek temizliğe ara vermeden devam edebiliyor. Bu özellikleriyle kullanıcılar evde olmadıkları zaman diliminde uzaktan bile evlerini kolayca temizleyebiliyor.

Kullanıcılar süpürgeleri satın alırken kullanım alanına (halı yoğun zemin, parke, fayans) ve beklentilerine (yoğun emiş gücü ihtiyacı)uygun özelliğe sahip olmasına da dikkat etmeli.

Visa için fintech’ler nasıl bir öneme sahip? Visa İnovasyon Programı'nı hayata geçiren ve pek çok fintech'e dokunmayı başaran Visa, bu program çerçevesinde pek çok yenilikçi fikri de hayata geçiriyor. Bu kapsamda Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, Hürriyet'e önemli açıklamalar yaptı.(Sponsorlu İçerik)
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