Robot Sophia Türkiye'ye geliyor

Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından geliştirilen bir sosyal insansı robot olan Sophia ilk kez bir moda etkinliğinde yer alacak.



Yakın zaman önce uluslararası bir moda dergisine röportaj veren Robot Sophia, gittiği yerlerdeki yerel tasarımcıların giysilerini giymeyi sevdiğini belirtirken, moda tarzının cesur ve teknoloji odaklı olduğunu ve teknoloji eğilimi olan avant garde bir stili tercih ettiğini söyledi. Hanson Robotics tarafından geliştirilirken, yüzü için oyuncu Audrey Hepburn ve Mısır Kraliçesi Nefertiti’nin model alındığı Sophia’nın günümüzdeki stil ikonu ise Teyena Taylor.

Daha önce de çeşitli etkinliklere katılan Sophia bu sefer bir moda etkinliğine katılacak ve ayrıca aynı gün modayla ilgili bir de konuşma yapacak.

Suudi Arabistan'ın geçtiğimiz yıllarda vatandaşlık verdiği Robot Sophia'yı Birleşmiş Milletler de "yasal kişiliğe sahip ilk robot" olarak kabul etmişti.