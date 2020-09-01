Robot Kuş projesi öğrencilere birincilik getirdi

AİÇÜ Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Programı 1. Sınıfta okuyan Habib DEMİRBAŞ ve Kemalettin DEMİRBAŞ, 8 aylık bir çalışma ile tasarladıkları alçak ve orta irtifada uçabilen Robot Kuş Projesi ile başvurdukları “TÜBİTAK 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları” kapsamında Erzurum Bölgesinde “Savunma Uzay ve Havacılık” alanında birinci oldu.



AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğrencileri ve danışmanlarını tebrik ettiğini, katılacakları TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalindeki final yarışmalarında başarı dileğinde bulunduğunu söyledi.



