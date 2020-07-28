Robot köpek Spot, fabrikada işbaşı yapacak

Son teknolojiyle birlikte robotlar da hayatımıza iyiden iyiye girmeye başladı. Robotların kullanım alanı, uygun maliyetli olması nedeniyle genişlerken Boston Dynamics'in geliştirdiği Spot isimli robot köpek de bir fabrikada 'iş buldu'.

TechCrunch'ta yer alan habere göre bir otomotiv şirketine ait olan fabrikada Spot isimli iki robot köpek görev alacak. Üzerinde 5 kamerayla dolaşacak olan bu robot köpekler, gelişmiş özelliklere sahip. 3 mil hızla hareket edebilen bu robotlar, uzun saatler çalışabiliyor.

Gerçek dünyada Spot, sanayi robotları adına yeni bir çağın başlangıcını yapıyor. Fabrikalar, tarım, inşaat ve iş sahaları için tasarlanmış... Her zeminde yürümeye programlı, akıllı ve mobilize bir makine. Boston Dynamics mühendislerine göre köpeklere benzemesi aslında bir dezavantaj. ‘İnsanlar sevmeye, sarılmaya kalkar’ diye çekiniyorlarmış(!)

Boston Dynamics yöneticileri Spot’un ev kullanımına uygun olmadığını, fazla büyük ve hareketli olduğunu belirtiyor. Sanılanın aksine orduya ve güvenlik firmalarına da hitap etmiyor. Askeri operasyonlar için fazla ses çıkarıyor, güvenlik içinse pahalı ve kolayca etkisiz hale getirilebiliyor.



