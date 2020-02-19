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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 19.02.2020 - 07:16,Son Güncelleme:/

Robot köpek şimdi de fayton çekmeye başladı

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Robot köpek şimdi de fayton çekmeye başladı

Boston Dynamics tarafından geliştirilen robot köpek Spot, her geçen gün yaptıklarıyla izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak yayınlanan bir videoda Spot'un fayton çektiği görüntüler büyük ilgi gördü.

Boston Dynamics, robot köpek Spot'u geliştirmeyi sürdürüyor. Spot’un sessiz bir şekilde birçok hareket yeteneğine sahip olması oldukça dikkat çekiyor. Spot'a ait her yeni görüntüde onun yeni bir yeteneğini keşfediyoruz. Tasarımı açısında tıpkı bir köpeğe benzetilmesinden dolayı robot köpek Spot adı verilen yeni gözde robot, bu kez çok farklı bir şekilde karşımızdaydı.

Tested YouTube kanalından tanıyabileceğiniz ve Mythbuster kanalının eski sunuculuğunu yapan Adam Savage, Spot ile paylaştığı bir video çok konuşuldu. Spot, fayton çekerken görüntülendi. 

Savage, bir süredir bu köpeği nasıl sürebileceğini düşündüğüne dikkat çekiyor. Doğrudan üzerine binmek köpeğin yere çökmesine neden olabileceğini düşünüyor. Haliyle de Savage'in aklına küçük bir fayton gelmiş. Köpek; çekmek suretiyle kolaylıkla faytonu hareket ettirmiş.

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