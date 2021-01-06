Robot köpek düşünce ayağa kalkmasını öğrendi

Çocuklar, yürüme sırasında düşmeleri halinde nasıl toparlanacaklarını ve sonunda kendi ayağın üzerinde nasıl yürüyeceğini zamanla öğrenir. Yürüme konusunda ebeveynler çocuklarına destek olurken, Boston Dynamics'in geliştirdiği Spot ve Atlas da geliştiricileri tarafından eğitiliyor.

Elbette bu robotların geliştirilmesindeki birincil amaç verilen görevleri eksiksiz yerine getirmeleri. Taşımacılık yapan, insanlara destek olan bu robotlar düştükleri yerden kalkmayı da öğrenmiş durumda.

Science Robotics dergisinde yayınlanan bir makalede, köpek benzeri robotların düşmeleri halinde nasıl kalkıp kurtulacağı ele alındı ve kendi ayakları üzerinde durmasını yine kendi başına öğrenmesine izin vermek için kullanılan yapay zeka desteğine dikkat çekildi.

Gelişen teknoloji robotlara da çağ atlatıyor. Son olarak bir insan gibi dans etmeyi öğrenen robotlar, artık düştükleri yerden sorunsuzca kalkmayı da öğrendi. pic.twitter.com/fnZbv3vqun — Hürriyet Teknoloji (@HurriyetTekno) January 6, 2021

Yapay zeka destekli yazılım ile desteklenen robotlar, böylece hem yürümeyi öğreniyor hem de nasıl dengede kalacağını hesaplıyor.

Yapılan çeşitli testlerde sürekli yere düşürülen robotların saniyeler içinde toparladığı ve ayağa kalktığı dikkat çekti.

Bu çalışmanın amacı ise farklı görevleri kusursuz yerine getirmek için daha akıllı makineler yaratmak.