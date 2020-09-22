MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriRobokod öğrencilerinin iki projesi TEKNOFEST'te finale kaldı
GeriTeknoloji Robokod öğrencilerinin iki projesi TEKNOFEST'te finale kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 22.09.2020 - 11:12 | Son Güncelleme:

Robokod öğrencilerinin iki projesi TEKNOFEST'te finale kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Robokod öğrencilerinin iki projesi TEKNOFEST'te finale kaldı
Abone Olgoogle-news

Bursa Büyükşehir Belediyesi Robokod Robotik Kodlama ve Yazılım Otobüsü öğrencileri tarafından geliştirilen AGÜS (Akıllı Geçiş Üstünlüğü Sistemi) ve Islak Kirpi Projeleri, 2020 Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde birçok önemli projenin arasından sıyrılarak finallere kalma başarısı gösterdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürürken çocukların düşünme becerilerini artırmak, teknolojik atılımla Türkiye’nin yazılım ve kodlama konusunda geleceğini inşa etmek amacına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Robokod Robotik Kodlama ve Yazılım Otobüsü Projesi’ni Kasım 2018’de hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar yerel ve ulusalda birçok yarışmaya katılan gençlerin elde ettiği derece ve ödüllerle çalışmaların meyvelerini toplamaya başladı. Son olarak öğrenciler tarafından hazırlanan "AGÜS" ve "Islak Kirpi" projeleri, bu sene Gaziantep'te düzenlenen 2020 Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalindeki yarışmaya katılım hakkı kazanarak TEKNOFESt 2020 Biyoloji İnovasyon Yarışması ile Akıllı Ulaşım Yarışması’nda yerini aldı. 

Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama Otobüsü'nde yetişerek TEKNOFEST'te görücüye çıkacak olan öğrencilerle Bilim Teknoloji Merkezi’nde (BTM) buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sunumu yapılan projeleri dikkatle dinledi. Abdullah Davarcı ile Ömer Faruk Sarul'un ekip arkadaşlarıyla hazırladığı projelerin uygulamalı olarak anlatıldığı buluşmada, çalışmaların süreci, normal hayatta uygulanabilirliği ve topluma faydaları aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, gelişmiş toplumların yüksek teknolojiyle kalkındıklarını ve gayrisafi milli hasılalarını artırdıklarını vurguladı.

Türkiye'de bu konuda önemli gelişmelerin yaşandığı ifade eden Aktaş, BTM bünyesinde oluşturulan gruplarla öğretmenlerin nezaretinde öğrencilerin hazırladığı iki projenin TEKNOFEST'te yarışacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin bu başarısından büyük mutluluk duydum ve gururlandım. Bursa zaten sanayi ve üretim şehridir. Artık tüm sektörde akıllı kavramının önem kazandığı süreçte akıllı şehircilikte ön plana çıkıyor. Dinlediğimiz iki projede bizleri heyecanlandırdı. Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojik atılımla ülkemizin yazılım ve kodlama konusunda geleceğini inşa etmek amacına katkıda bulunabilmek amacıyla Robokod Robotik Kodlama ve Yazılım Otobüsü Projesini Kasım 2018'de hayata geçirdik. Proje kapsamında iki eğitim otobüsünün içleri dizayn edildi. Eğitim için gerekli materyallerin bulunduğu bilgisayar ve arduniolar ile desteklendi. Hareketli bir sınıf niteliğine dönüştürüldü. 12 kişilik sınıf oluşturuldu. Bu sınıflarda 8 farklı grupla bir otobüste toplam 96 öğrenciye eğitim verilmesi amaçlandı."

TEKNOFEST'te yer alacak öğrencilerin iki dalda da AGÜS ve Islak Kirpi projeleriyle derece elde edeceğine inandığını dile getiren Aktaş, bundan sonraki süreçte bu tür projeleri destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Oppo Watch Türkiye'de! Yakından inceledikOppo, ilk akıllı saati Oppo Watch ile Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen Oppo Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde Oppo Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. İşte ürünün öne çıkan tüm özellikleri...(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle