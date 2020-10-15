Riven Counter (Ct) - Riven Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Eskiden Noxus topraklarında kılıç ustası olan Riven, daha sonra bu toprakları fethetmeye çalışması sonrasında sürgüne uğramıştır. Zorluk ve kullanım seviyesi sanılanın aksine bayağı zor olan Riven, üst koridorda oynanan en zevkli şampiyonlardandır.

Riven Counter Karşı Güçlü Rakipleri

- Garen

- Kennen

- Pantheon

- Darius

- Olaf

- Renekton

Riven Counter Karşı Zayıf Rakipleri

- Lee Sin

- Vi

- Aatrox

- Gangplank

- Yasuo

- Katarina

Riven Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Riven’in en iyi yönlerinden birisi sürekli kitle kontrolü yapabilmesidir. Bunun yanı sıra oldukça hareketli ve atılgan şampiyonlardandır. Riven’in yetenekleri ise şu şekildedir:

-Pasif / Rünlü Kılıç: Riven’in yetenekleri yükler biriktirir. Normal saldırılar bu yükleri tüketir ve daha fazla hasar vermesini sağlar.

- Q / Kırık Kanatlar: 3 kez kullanılabilen bu yetenek üçüncü yani son kullanılışında rakipleri geri savurur.

- W / Ki Patlaması: Yakındaki rakip veya minyonların hasar almalarını ve bir süre sersemlemelerini sağlar.

- E / Yiğitlik: Riven kısa bir mesafe ileri sıçrar ve gelen hasarı engeller.

- R / Sürgün Kılıcı: Silahını enerjiyle doldurur ve bu sırada saldırı gücü ile menzil elde eder. Bu sırada güçlü menzili olan Rüzgâr Darbesini bir kez kullanabilir.

Riven Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Riven’in yeteneklerinin bekleme süreleri uzundur. Oldukça bekleme süresinde azalma eşyalarına muhtaç duyan Riven için bir yetenek kullandıktan sonra diğer yeteneği kullanması gerekmektedir. E ve W yeteneğini kullandıktan sonra güçsüz olan Riven, Garen gibi sürekli can yenileyen şampiyonlar veya itemlere karşı oldukça zayıftır.

Riven Counter Karşı Öneriler

Riven’e saldırmak için öncelikle E ve W skillerini boşa harcamasını sağlayın. Bu sayede kitle kontrolü ve hasar almasını engelleyen durumları yok etmiş ve zayıf yakalamış olursunuz.