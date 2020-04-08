Riot Games’ten Türk yöneticilere global üst düzey atamalar yapıldı

Şirketin Los Angeles’ta yer alan genel merkezine Türkiye’den yeni bir transfer daha gerçekleştirdi. Yaklaşık bir senedir Riot Games METAI Bölge Müdürü olarak Türkiye’de görev yapan Onur Tamer, şirketin geçtiğimiz sene duyurduğu ve büyük yankı uyandıran yeni oyunlarına değer katmak amacıyla ABD’ye transfer oldu. Tamer, “Riot Games Küresel Yayıncılık Operasyon Direktörü” olarak şirketin yeni oyunları için çalışmalarına devam edecek. Riot Games’teki yolculuğuna 2012 yılında başlayan Tamer, geçtiğimiz sene diğer bölgeler yanında Riot Games Türkiye Ülke Müdürlüğü görevini de üstlenmişti. Daha önce Japonya’da Kurucu Ülke Müdürü olarak da görev olan Tamer, Rusya, Hindistan, Avrupa ve Ortadoğu bölgelerinde kurulum ve pazarlama projelerinde öne çıkan bir isim olmuştu. Onur Tamer, Nisan sonu itibariyle Los Angeles’taki yeni görevine başlayacak.

Riot Games’in Amerika’daki genel merkezinde yeni terfi alan isim ise Hasan Çolakoğlu oldu. Riot Games Türkiye Ülke Müdürü olarak 5 sene boyunca Türkiye’de Riot Games ve espor adına önemli işlere imza atan Çolakoğlu, 2017 yılında şirketin ABD’deki genel merkezine “Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Direktör” göreviyle transfer olmuştu. Çolakoğlu Nisan ayı itibariyle terfi ederek, “Riot Games Avrupa ve Gelişmekte olan Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı” olarak çalışmalarına devam edecek.

Türkiye, Avrupa bölgesine dahil oldu

Riot Games’in yeni yapılanmasıyla birlikte Türkiye ve Ortadoğu bölgeleri ayrıldı. Türkiye, Avrupa bölgesine dahil olurken, Ortadoğu, Gelişmekte olan pazarlara dahil edildi.

Bu kapsamda Riot Games Türkiye’den şirketin global organizasyonunda görevlendirilmek üzere ihraç edilen diğer bir isim de Ali Müslümanoğlu oldu. Şirketin Dubai'de yer alan Ortadoğu ofisinin başına “Bölge Müdürü” olarak Ali Müslümanoğlu geçti. Müslümanoğlu, 2 yıldır Riot Games’te Espor ve İş Geliştirme Direktörü göreviyle hem Türkiye hem de Orta Doğu bölgesindeki espor ekosisteminin geliştirilmesi için çalışmaktaydı.