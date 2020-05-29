Riot Games, Sihirdar Vadisi Arena Sancakları'nı duyurdu

League of Legends, dünyanın en çok izlenen esporu konumunda. 2019 Dünya Şampiyonası Finali tüm dünyada dakika başına ortalama 21,8 milyon kişi tarafından izlendi. Resmi yayınlar ise YouTube, Twitch ve Huya da dahil olmak üzere 30'dan fazla dijital ve geleneksel dağıtım partneri tarafından gerçekleştiriliyor. Riot Games’in hayata geçirdiği yeni uygulamayla birlikte, 2020 Yaz Mevsimi'nden itibaren, Dünya Şampiyonası da dahil olmak üzere bölgesel rekabetçi ligler Arena Sancaklarını kullanmaya başlayarak tercih ettikleri marka partnerlerine yeni reklam imkânları sunacak.

LoL tarihinde ilk kez markalar oyun alanında kendine yer buluyor

Şu anda 50'den fazla marka partneri, League of Legends’ın bölgesel liglerini ve uluslararası etkinliklerini destekliyor. Arena Sancakları, oyunun resmi haritası Sihirdar Vadisi'nde birden fazla konumda son derece modüler markalaşma çalışmaları gerçekleştirilmesini sağlayacak. Arena Sancakları, pek çok geleneksel sporda görülen saha ve stadyum içi markalaşma çalışmalarına benzer bir deneyim oluşturacak. Sihirdar Vadisi Sancakları, maçları evlerinden izleyen taraftarlara görünecek olsa da profesyonel oyuncular resmi maçlarda standart Sihirdar Vadisi modelini görmeye devam edecek. Böylece yeni görsel model, onların antrenmanlarını etkilemeyecek ve oyuncular aynı Vadi'de mücadele edebilecek. Riot Games'in League of Legends esporu için özel olarak tasarladığı en yeni dijital ürün olan Sihirdar Vadisi Arena Sancakları, ilk etapta LCK, LPL, LCS, LEC ve global etkinliklerde aktif olacak.

Mastercard baş pazarlama ve iletişim yöneticisi Raja Rajaöammar ise “Mastercard League of Legends Esporunun ilk küresel partneriydi çünkü bu, dünyanın dört bir yanından oyuna tutkuyla bağlı çok sayıda oyuncuyu bir araya getiren bir spor. Bu gelişim, taraftarlara en sevdikleri şeyleri yaptıkları yerlerde, ilgilerini çekecek bağlamlarda ulaşmamıza yardımcı olmaya devam ediyor.” sözlerini kaydetti.