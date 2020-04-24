Riot Games, Sezon Ortası Turnuvası’nı (MSI) iptal kararı aldı

Dünyanın dört bir yanındaki espor severleri bir araya getiren etkinlik, ilk aşamada Mayıs ayından Temmuz ayına ertelenmişti. Sağlık otoritelerinden yerel hükümetlere, bölgesel liglerden seyahat uzmanlarına kadar konuyu kapsamlı bir şekilde ele alan Riot Games, tüm uzmanların görüşleri doğrultusunda 2020 MSI etkinliğini iptal etme kararı aldı.

“Esporumuz, her gün milyonlarca oyuncuya ve taraftara önemli bir eğlence kaynağı oluyor”



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Riot Games Küresel Espor Lideri John Needham:



“Bildiğiniz üzere COVID-19 tüm dünyada sıra dışı sorunlara yol açtı. Uluslararası seyahat kısıtlamaları ve yerel/bölgesel/ulusal talimatlar her gün değişiyor ve neredeyse tüm değerlendirmeler salgının yaz boyunca da büyük sosyal toplanmaları önemli ölçüde etkileyeceğine işaret ediyor. Şirket dışı risk danışmanlarının modellemelerine bakarsak, COVID-19'un dünya çapındaki yayılması/etkisi veya krize karşı önlem olarak getirilen seyahat kısıtlamaları ve toplanma yasaklamaları MSI'ın mevcut tarihine (3-19 Temmuz) kadar varlığını sürdürecek gibi görünüyor. Bu modeli ve sağlık otoritelerinin, yerel hükümetlerin, bölgesel lig ve takımların, seyahat uzmanlarının ve diğer hissedarların görüşlerini de göz önünde bulundurarak 2020 yılında MSI'ı iptal etme kararı verdik. Böyle bir kararın oyuncular, takımlar, ekipler, partnerler, medya ve taraftarların sağlığı için gerekli olduğunu düşünüyoruz.”

“Bu zorlu süreçte 12 bölgesel ligimiz de yenilikçi yöntemlerden faydalanarak çalışmaya devam ediyor. Oyunumuz ve esporumuz günlük olarak milyonlarca oyuncuya ve taraftara önemli bir eğlence kaynağı oldu ve öyle olmaya da devam edecek. Riot'taki tüm ekipler bir arada çalışarak alternatif etkinlikler ve aktiviteler düzenlemek için bazı değerlendirmeler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu konuda yeni planlarımızı paylaşmayı umuyoruz” dedi.

MSI etkinliğinin iptal kararıyla birlikte 2020 Dünya Şampiyonası'nın planlanmasına odaklandıklarının altını çizen Needham, konuşmasına şöyle devam etti:

“Taraftarlarımıza, sporumuzun 10. yıldönümünü kutlamak için şu ana kadar düzenlediğimiz en büyük gösteriyi Çin’de sunmakta kararlıyız. Planlarımız konusunda dikkatli davranıyoruz ve akıllara kazınacak bir 2020 Dünya Şampiyonası'yla birlikte League of Legends'a dair sevdiğimiz her şeyi kutlamayı iple çekiyoruz. Bu zor dönemdeki desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Etkinliklere katılan oyuncularımızın ve diğer herkesin sağlığının ve güvenliğinin en büyük önceliğimiz olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bu kriz döneminde esporun gösterdiği dirence tanık olmak gerçekten de ilham verici. Önümüzdeki haftalar, aylar ve yıllarda da sizi Sihirdar Vadisi'nde görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Dünyanın en fazla oynanan bilgisayar oyunu olan League of Legends, bu zor günlerde tüm dünyadaki oyuncuların büyük bir eğlencesi olmuş durumda. Riot Games, Türkiye ve diğer bölgelerde, sağlam teknik altyapısıyla birlikte espor liglerini sürdürmeye devam ediyor.