Riot Games, 2021 Dünya Şampiyonası'nın gerçekleşeceği şehirleri açıkladı

Milyonlarca taraftarın “Worlds” olarak bildiği League of Legends Dünya Şampiyonası her yıl takımları Sihirdar Kupası ve Dünya Şampiyonluğu için mücadele etmek üzere karşı karşıya getiriyor. Uluslararası ve üst düzey bir turnuva olan Worlds, bu yıl bölgesel LoL liglerinin en iyi takımlarını beş farklı şehirde bir araya getirecek.

2021 Dünya Şampiyonası Çin’in beş farklı şehrinde gerçekleşecek

Riot Games Küresel Espor Lideri John Needham, “Son derece rekabetçi bir değerlendirme sürecinin ardından, dünyanın en büyük espor etkinliğini birden fazla şehirde gerçekleştirme sözümüzü ne şekilde tutacağımızı açıklamaya hazırız.” dedi.

COVID-19'un kasıp kavurduğu 2020 yılında tamamen Şanghay şehrinde gerçekleşen Worlds, bu yıl birden fazla şehri kapsayan bir tur için Çin'e dönüyor. Riot Games, her bir aşaması farklı bir şehirde gerçekleşecek turnuvanın ayrıntılarını ise ileri bir tarihte açıklayacağını belirtti.

Ayrıca Riot Games, Çin’in önemli şehirlerinde gerçekleşecek olan 2021 League Of Legends Dünya Şampiyonası’na 2022 yılında Kuzey Amerika bölgesinin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

2020 Dünya Şampiyonası’nda espor rekorlarına imza atılmıştı

Taraftarların 160,92 milyon saatlik maç yayını ve toplamda 1 milyar saatin üstünde içerik izlediği 2020 Dünya Şampiyonası, bazı espor rekorlarına imza atmıştı. 2020 Dünya Şampiyonası Finali 16 farklı dilde ve 21 platformda yayınlanırken 23,04 milyon ortalama dakikalık izleyici kitlesine ve 45,95 milyon azami eşzamanlı izleyici rakamına ulaşarak geçmiş rekorları alt üst etti.

Geçen yıl, Dünya Şampiyonası Finali SAIC Motor Pudong Arena'da seçili 6.312 izleyiciye ev sahipliği yapmıştı

2021 Dünya Şampiyonası'nın taraftarlara yeniden kapılarını açıp açmayacağı henüz bilinmemekle birlikte geçen yıl, Dünya Şampiyonası Finali SAIC Motor Pudong Arena'da 3.205.750 kayıtlı taraftar arasından seçilen 6.312 canlı izleyiciye ev sahipliği yapmış ve bu izleyicilerin hepsinin oyunda en az 30. seviye olması şartı koşulmuştu.

2021 Dünya Şampiyonası Finali Shenzhen’deki Universiade Sports Centre’da Gerçekleşecek

2021 Dünya Şampiyonası Finali 6 Kasım tarihinde Shenzhen'deki Universiade Sports Centre'da gerçekleşecek. 60.344 kişilik stadyum, geçen yıllarda Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapan diğer sembolleşmiş mekânlar arasındaki yerini alacak. Geçmişte SAIC Motor Pudong Arena (2020), Fransa'nın Paris şehrindeki AccorHotels Arena (2019), Güney Kore'nin Incheon şehrindeki Incheon Munhak Stadyumu (2018), Çin'in Pekin şehrindeki Pekin Ulusal Stadyumu (2017), ABD'nin New York şehrindeki Madison Square Garden (yarı final) ve Los Angeles şehrindeki Staples Center (final) (2016), Güney Kore'nin Seul şehrindeki Seul Dünya Kupası Stadyumu (2014) ve Los Angeles'daki Staples Center (2013) Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştı.