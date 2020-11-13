Rimuut: Freelance Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n hayatÄ±na gÃ¼Ã§ katan platform

Her geÃ§en gÃ¼n globalleÅŸen dÃ¼nyada freelancer'larÄ±n sayÄ±sÄ± hÄ±zla artÄ±yor. Mekanlardan baÄŸÄ±msÄ±z olarak Ã§alÄ±ÅŸan freelancer'lar iÃ§in ÅŸirketleÅŸmeden Ã¼retmek artÄ±k daha kolay. Ä°TÃœ Ã‡ekirdek giriÅŸimleri arasÄ±ndan yÃ¼kselerek 2017 yÄ±lÄ±nda Mert Bulut ve Esent Bulut tarafÄ±ndan Estonya'da kurulan Rimuut, oldukÃ§a genÃ§, dinamik ve tamamen uzaktan Ã§alÄ±ÅŸan bir ekibe sahip.Â Â

50 FARKLI PARA BÄ°RÄ°MÄ°NDE FATURALANDIRMA Ä°ÅžLEMÄ°Â

Rimuut, freelancerlarÄ± birkaÃ§ tÄ±kla ÅŸirketlere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme fikrini dÃ¼nyada ilk defa hayata geÃ§irdiÄŸi iÃ§in ve sektÃ¶re Ã¶ncÃ¼lÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetli. Freelance Ã§alÄ±ÅŸanlara ve baÄŸÄ±msÄ±z profesyonellerden hizmet alan kurumlara, global Ã§apta pek Ã§ok Ã§Ã¶zÃ¼m sunan Rimuut, baÄŸÄ±msÄ±z Ã§alÄ±ÅŸma modelini tercih eden modern iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne ÅŸirketleÅŸmeksizin piyasada var olabilme olanaÄŸÄ± saÄŸlÄ±yor.Â

Freelance Ã§alÄ±ÅŸanlar iÃ§in 50 farklÄ± para biriminde faturalandÄ±rma yapÄ±labilmesine imkan veren Rimuut ile kurumlar, ÅŸirketleÅŸmemiÅŸ freelance hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±ndan kolaylÄ±kla muhasebeleÅŸtirebilecekleri faturalar edinebiliyorlar. Freelancerâ€™lar da ÅŸirket kurmanÄ±n finansal ve bÃ¼rokratik aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ±ndan kurtularak hÄ±zlÄ± ve gÃ¼venli bir ÅŸekilde Ã¶deme alabiliyorlar.Â

3 YILDA 70'TEN FAZLA ÃœLKEYE ULAÅžTI

EÅŸi benzeri olmayan ve bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶ren Rimuut, haliyle hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yayÄ±lma fÄ±rsatÄ± da buldu. 3 yÄ±l gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede 70'den fazla Ã¼lkede 30 binin Ã¼zerinde baÄŸÄ±msÄ±z profesyonele ve 3000'in Ã¼zerinde kuruma ulaÅŸmayÄ± baÅŸaran Rimuut, hem kurumlara hem de freelance Ã§alÄ±ÅŸanlara dokunuyor ve ve finansal zorluklarÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±yor.Â

HEM KURUMLAR HEM FREELANCE Ã‡ALIÅžANLAR FAYDALANIYORÂ

Kurumlarla Ã§alÄ±ÅŸan baÄŸÄ±msÄ±z bir profesyonelseniz birkaÃ§ dakika iÃ§inde Rimuut Ã¼yeliÄŸinizi oluÅŸturabilir, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kurumlarÄ± faturalandÄ±rarak gÃ¼venli ve hÄ±zlÄ± Ã¶deme alabilirsiniz.

AynÄ± ÅŸekilde kurumsal ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±z iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bireysel iÅŸ ortaklarÄ±nÄ±za Rimuut hesabÄ±nÄ±z aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kolayca Ã¶deme yapabilir ve bu Ã¶demeleri giderleÅŸtirerek muhasebe sÃ¼reÃ§lerinizde avantaj saÄŸlayabilirsiniz. Rimuut, ÅŸirketlerin yasal yoldan freelance Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na olanak veriyor.Â

DÃ–VÄ°ZLE KAZANMA FIRSATI

Pek Ã§ok aÃ§Ä±dan ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±layan Rimuut'un bir diÄŸer Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi de frelance Ã§alÄ±ÅŸanlar iÃ§in dÃ¶vizle kazanma fÄ±rsatÄ± sunmasÄ±. Bu sayede dÃ¶vizle para kazanabilen freelance Ã§alÄ±ÅŸanlar dÃ¼nyaya ulaÅŸÄ±p global markalarla Ã§alÄ±ÅŸabilirken diÄŸer yandan Ã¼lkeye dÃ¶viz giriÅŸi de saÄŸlamÄ±ÅŸ oluyorlar.Â

NEYÄ° HEDEFLÄ°YOR?

KÄ±sa zamanda geniÅŸ kitlelere ulaÅŸmayÄ± baÅŸaran Rimuut geleceÄŸe yÃ¶nelik Ã¶nemli hedefler belirlemiÅŸ durumda. Rimuut Ã¶ncelikli olarak baÄŸÄ±msÄ±z Ã§alÄ±ÅŸan profesyonelleri piyasada daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir konuma taÅŸÄ±mayÄ± amaÃ§ ediniyor. FaturalandÄ±rma, Ã¶deme ve sÃ¶zleÅŸme servislerine ek olarak freelance Ã§alÄ±ÅŸanlarla mÃ¼ÅŸterileri buluÅŸturacak bir pazaryeri alt yapÄ±sÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± da sÃ¼rdÃ¼ren Rimuut, geleceÄŸin iÅŸ gÃ¼cÃ¼ olan freelancerâ€™larÄ± iÅŸ bulma serÃ¼venlerinde desteklerken ÅŸirketlerin de freelancer yetenekleri keÅŸfetmesine Ã¶n ayak olmayÄ± hedefliyor.

Rimuut, Big Four partnerliÄŸi ile birlikte TÃ¼rkiyeâ€™de de ÅŸirketleÅŸme sÃ¼reÃ§lerini tamamlayarak, Rimuut TÃ¼rkiyeâ€™yi MENA bÃ¶lgesinin merkezi haline getirmeyi ve kendini Ã§evre coÄŸrafyalardaki freelance ekonomisinden TÃ¼rkiyeâ€™nin de fayda saÄŸlayacaÄŸÄ± bir altyapÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeyi hedefliyor.Â

Freelancerâ€™larÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™den yurt dÄ±ÅŸÄ±na sunulan hizmetlerde yaÅŸadÄ±klarÄ± zorluklarÄ± aÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Rimuut, baÄŸÄ±msÄ±z profesyonellerin cross-border ticaret yapabilmelerini saÄŸlÄ±yor. TÃ¼rkiyeâ€™deki freelancerâ€™larÄ±n hizmet ihracatÄ± hacminin 8 basamaklÄ± figÃ¼rlere geldiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde Rimuutâ€™un ihracata kattÄ±ÄŸÄ± deÄŸer tartÄ±ÅŸÄ±lmaz.Â



SonuÃ§ itibariyle Rimuut, mÃ¼ÅŸteriler ile iÅŸ tanÄ±mÄ±/sÃ¶zleÅŸme oluÅŸturarak iÅŸin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± belirleme aÅŸamasÄ±ndan baÅŸlayarak, global faturalandÄ±rma, gÃ¼venli Ã¶deme alma, Ã¶deme takibi ve son olarak mÃ¼ÅŸteri memnuniyetine uzanan sÃ¼reÃ§teki her adÄ±mda freelance Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n hayatÄ±na gÃ¼Ã§ katÄ±yor.



AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi iÃ§in rimuut.comâ€™u ziyaret edebilirsiniz.





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