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Haber Giriş: 11.09.2020 - 08:36 | Son Güncelleme:

Riders Republic: İşte Ubisoft'un duyurduğu yeni oyunu

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Riders Republic: İşte Ubisoft'un duyurduğu yeni oyunu
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Ubisoft’un dijital basın konferansı Ubisoft Forward’da yeni devasa çok oyunculu bir açık hava sporları oyun alanı olan Riders Republic duyuruldu.

Riders Republic, 25 Şubat 2021 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Stadia ve Windows PC'de hem Epic Games Store hem de Ubisoft Store'da dünya çapında çıkacak. Riders Republic’i Xbox One veya PlayStation 4 için satın alan oyuncular, oyunlarını yeni nesle ilave bir ücret ödemeden yükseltebilecek.

Ubisoft Annecy tarafından geliştirilen Riders Republic, açık ve kalabalık bir dünyada aksiyon sporlarının hyapıldığı bir sosyal oyun alanı sunuyor. Oyuncular; bisiklet, kayak, snowboard, atlayış tulumu ve füzeli atlayış tulumu gibi bir dizi spor aktivitelerine katılacak, rekabet edecek ve havalı hareketler yapacak. Oyuncular ne zaman hareketli sosyal merkezi keşfeder veya orada bir araya gelirlerse, kendilerini daima diğer sürücülerin arasında bulacaklar. 

Riders Republic, kurak kanyonlardan karlı dağlara kadar, oyuncuların dünyanın farklı bölgelerini keşfetmelerine izin veriyor. Amerikan Ulusal Parkları, Bryce Kanyonu, Yosemite Vadisi, Sequoia Parkı, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain ve Grand Teton bu capcanlı spor alanını oluşturmak için yeniden oluşturuldu ve birleştirildi. 

Oyuncular, bu çok oyunculu modlarda arkadaşlarıyla birlikte veya onlara karşı takım kurabilir: 

Rekabet Yarışları ve Havalı Hareket Mücadeleleri: PvP ve solo olarak oynanabilen bu yarışlar ve zorluklar sırasında oyuncular, hız sınırlarını zorlayacak. 

Toplu Başlangıçlar: 50'den fazla oyunculu bu çılgın yarışlarda her şey serbest. Oyuncular çarpışırken, manevra yaparken ve bitiş çizgisine giden yolda savaşırken kör noktalarına dikkat etmeli ve yarış sıralarını korumalı. 

Çok Oyunculu Arenalar: 6’ya 6 PvP eşleşmelerinde haritalara hükmebilirsiniz.

Çevrim İçi Kupalar: En iyi yarışçıların gösteriş yapması ve hava atması için üretildi, böylece liderlik tablosunun zirvesine çıkabilirler. 

 

Kariyer modu ile yarışçılar, çeşitli spor dallarında kendilerine bir isim yapabilir, liderlik tablosunda zirveye çıkabilir ve çok çeşitli açık hava aksiyon sporları için efsanevi sponsorlarla sözleşme imzalayabilir. Oyuncular, yarışçılarını gelişen, ilerlemeye dayalı ekipmanla özelleştirebilir ve avatarının her yönünü tanımlayabilir. Bir yarışçı ister kayakta uzmanlaşabilir, isterse de iki tekerlek üzerinde giden en hızlı şey olabilir. 

Riders Republic, 60 FPS'de çalışan ve aynı anda 50'den fazla oyuncuyu yeni nesil konsollarda canlı olarak görüntüleyebilen yeni nesil oynanışından yararlanacak.

Ek olarak, Gold Sürüm ve Ultimate Sürüm ön sipariş için mevcut.

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