'Retweet' yaparken iki kere düşünün, suç işliyor olabilirsiniz!

Avukat Elvan Kakıcı Şimşek, “Pandemi sürecinde özellikle iletişim teknolojilerini daha fazla kullanır olduk. Ancak dijital mecraların kullanımı artıkça bu platformlarda çeşitli hukuki ihtilaflar meydana gelmeye başladı. Bu platformlar kullanılarak siber zorbalıklar yapılabilmekte, siber zorbalıklar ise yalnızca hukuki ihtilaf olarak kalmayıp kişi üzerinde psikolojik olarak derin izler de bırakabilmektedir. Dijital platformlar üzerinden sözlü veya görsel olarak yapılan aşağılama, utandırma, kendilerinden daha zayıf olana karşı linç hareketleri, korkutma, cinsel içerikli tacizler, tehditler ve bu gibi saldırgan davranışlar siber zorbalık olarak kabul ediliyor.” dedi ve ekledi:



"Sadece bunlarla da sınırlı kalmayıp kişilerin sosyal medya hesaplarını çalma, şifrelerini kırma, virüs içeren e-postalar gönderme, kişi bilgilerini kullanarak internet üzerinde hesap açma, kişinin bilgilerini izinsiz paylaşma, ifşa etme gibi hareketler de siber zorbalığa dahildir. Bu davranışlar genelde psikolojik açıdan rahatsız etmeyi veya kişinin toplum nezdindeki itibarını zedelemeyi amaçlamaktadır. Yani internet üzerinden kişileri rahatsız eden çoğu davranışı bu kapsama sokabiliriz ancak yine de her somut olay ayrı ayrı değerlendirilmelidir.



Türk Ceza Kanunu’na bakıldığında fiziksel olarak işlenebilen suçların çoğu elektronik ortamlarda da işlenebildiğinden, mevzuatta bu suçlar için düzenlenen hükümler siber suçlara da uygulanabilmektedir. Örneğin hakaret suçu, tehdit suçu, cinsel taciz suçu elektronik olarak da fiziksel olarak da işlenebilmesi mümkündür.

’Retweet’’ işlemi de hakaret kapsamına girebilir



İnternet ortamında işlenen hakaret suçları için çoğu zaman aleniyet unsuru mevcut olduğundan, bu suç için nitelikli hal oluşmakta ve ceza miktarı artırılmaktadır. Yine Yargıtay kararlarına göre Twitter adlı sosyal mecra üzerinden yapılan ‘’retweet’’ işlemi ile de hakaret suçunun işlenebilmesi mümkün. Başkasına ait sosyal medya hesaplarına izinsiz girip mesajlarını paylaşan kişi de yine TCK kapsamında haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçuna sebebiyet verecektir.



Kişiler böyle durumlarda mutlaka hukuki yollara başvurmalı



Teknolojinin ve sosyal medyanın hayatımızın önemli bir parçası olduğu bu zamanlarda siber zorbalıklarla hukuki olarak mücadele etmek gerekir. Mevzuatta doğrudan siber zorbalık başlığı altında olmasa bile siber zorbalık teşkil eden suçları tanımlayan ve bunlara gerekli müeyyideleri bağlayan hükümler mevcuttur. Ayrıca yine Türk Ceza Kanunu’nda siber zorbalık olarak nitelendirilebilecek çeşitli suçlar, bilişim suçları adı altında düzenlenmiştir. Siber zorbalık mağduru kişiler böyle durumlarda mutlaka hukuki yollara başvurmalıdırlar. Böylece hem verilecek cezalarla siber zorbalıklarda caydırıcılık sağlanacak hem de kişinin mağduriyeti giderilmeye çalışılacaktır.”



