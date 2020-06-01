Restoranlar için temassız sipariş girişimi

"Koronavirüs sürecinde yeme-içme sektörü ciddi bir yara aldı. Biz de bu süreçte dijital menü uygulamasını iş birliği yaptığımız restoranlara ücretsiz olarak sağlayarak sektöre ekonomik açıdan destek sunacağız." sözlerini kaydeden Mynu Türkiye Genel Müdürü Mehmet Onlu, platformu şöyle anlattı:



"Ayrıca müşterilere de daha sağlıklı ve güvenli bir restoran deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz. Restoranlar Mynu ile sağlanan online menü ile yemeklerin görsel ve içerikleri en iyi şekilde sunarak, çalışan ve müşteri arasındaki sosyal mesafeyi azaltarak daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilecek. Bu sayede bir masada daha az zaman harcayarak daha fazla müşteri ağırlanabilecek. Ayrıca menü kullanıcının kullandığı dile otomatik çevrileceği için yabancı diller yüzünden oluşan iletişim problemleri de yaşanmayacak."



MYNU’nun hijyen ve temassız hizmeti artırması, bekleme sürelerini azaltılması, restoranlardaki mevcut otomasyon/yazarkasa sistemleriyle uyumlu çalışması, hızlı kurulumu gibi avantajlara sahip olduğunu belirten Onlu, "Danimarka ve Avusturya'da yerel ekiplerimiz var ve genel yasağın kaldırılmasıyla buralarda tekrar hizmete girdik. Çözümümüz, özellikle koronavirüs döneminde konuklar ve gastronomi tarafından çok olumlu bir kabul gördü. İş birliği içinde olduğumuz işyerlerimizin çoğu, Mynu digital menü hizmetine geçti. Birçok işletme bu zorlu süreçte fazlasıyla bunalmıştı, bu yüzden bu zorlukların üstesinden gelmek için Mynu doğru zamanda doğru bir çözüm oldu." sözlerini kaydetti ve ekledi:



"Ayrıca artık minimum mesafe nedeniyle restoranlarda daha az masa bulunduğu için bu masalara işlevsellik katma hedefiye bazı indirim ve kampanyalar başlattık. Bu yeni hizmet, koronavirüs sürecinden sonra restoran ziyaretlerini artırmaya yardımcı oldu."

Mynu’nun doğuşunun 2015 yılına uzandığını belirten Onlu, araştırma yaptıklarında özellikle Uzakdoğu’da uygulamalar üzerinden sipariş ve ödemenin standart bir hizmet olduğunu gördüklerini söyledi ve hem misafirler hem de restoranlar için bu hizmeti Türkiye’de hayata geçirmeye karar verdiklerini kaydetti.

MYNU nedir ve nasıl çalışır?



Mynu bir garson beklemeden anında restoran menüsünü gösteren bir uygulama ve web çözümü... İş birliği içinde olduğumuz restoranlara giden konuklar masanın üzerindeki karekodu taradığında menüyü kendi dilinde fotoğrafları ve içerdiği alerjenler gibi detaylarla görüp anında sipariş verebiliyor. Sipariş anında mutfağa gönderiliyor. Yemeğiniz bittiğinde ise ödemenizi online olarak yapabildiği için beklemek zorunda kalmıyor. Ayrıca ödeme sırasında garsonlara bahşiş de eklenebiliyor. Mynu özellikle bu günlerde konuklar ve çalışanlar için riskten kaçınmak için temassız bir çözüm olarak daha fazla değer kazanıyor.



