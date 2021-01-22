Resident Evil Village 7 geliyor: Çıkış tarihi belli oldu

Resident Evil 8 çıkış tarihi duyuruldu. Capcom tarafından geliştirilen hayatta kalma korku türünde bir oyun. Sahip olduğu atmosfer ile türün sevenlerine keyifli vakitler yaşatan Resident Evil 7, serinin yeni oyunu ile bu çıtayı yükseltmeyi hedefliyor. Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X | S ve Steam'de ve yeni açıklanan PlayStation 4 ve Xbox One platform seçenekleriyle dünya çapında satışa sunulacak.



Resident Evil Village, PlayStation 4'ten dijital PlayStation 5 sürümüne yükseltme yapmaya uygun olacak ve Xbox Series X | S ve Xbox One konsolları için Smart Delivery'yi destekleyecek. Serinin 25. yıl dönümünü kutlamak için çok oyunculu Resident Evil Re: Verse oyununun duyurusu ile birlikte ilk genişletilmiş oyun görüntüleri ve yeni ayrıntılar da paylaşıldı. Bugünden itibaren ön siparişler başlayacak ve PlayStation 5 sahipleri bağımsız Maiden demosuyla Resident Evil Village'daki gizemli, Castle Dimitrescu'ya göz atabilecekler.



Resident Evil Village, ilk olarak Resident Evil 7 biohazard'da başlayan Ethan Winters'ın hikayesine devam ediyor. En son oyunda, nabız hızlandırıcı aksiyon, Resident Evil serisiyle eşanlamlı, hayatta kalma korku oyunuyla birleşiyor. Oyun oynanışına ilk kapsamlı bakışta geliştirme ekibi, önceki Resident Evil oyunlarından hayranların en sevdiği öğelere geri dönen bazı özellikler dahil olmak üzere birkaç yeni ayrıntı ortaya çıkardı. Kahramanı Ethan artık "Dük" adlı bir tüccar ile eşya alıp satabilecek, üretim için tarifler satın alabilecek ve silahları özelleştirebilecek.



Oyun boyunca bulunan malzemeleri kullanarak, köyün dehşetinden kurtulmak için gereken paha biçilmez sarf malzemelerini üretebilecek. Bu malzemelerin kullanılması, serinin fanların aşina olabileceği alan yönetimine dayalı revize edilmiş bir envanter sistemi ile daha stratejik planlama da içerecek.



Bugünün dijital programında görünen düşman kadrosu, şimdiye kadar Resident Evil Village'da gösterilenlerin sadece birkaçı. Ethan, kendisini amansızca takip eden hızlı hareket eden yaratıklar ve Leydi Dimitrescu’nun böcek sürülerine dönüşebilen gizemli kızları gibi birçok tehdit ile karşı karşıya gelecek. Oyunun farklı rakipleri kendi kendine özgü saldırı yöntemlerine sahip olacak, bu nedenle oyuncuların hayatta kalmak için ne zaman saldıracaklarına, ne zaman korunacaklarına veya kaçacaklarına dair hızlı kararlar alarak stratejilerini uyarlamaları gerekecek. Ethan'ın cephaneliğinde düşmanlardan uzaklaşmak ve bir sonraki hamlesine karar verebilmek için ona zaman kazandıracak yeni bir hareketi var.

Bugünden itibaren PlayStation 5 sahipleri, Maiden demosuyla Resident Evil Village'dan kale bölgesine göz atabilir. Bu bağımsız deneyim ayrı, ancak ana oyunda bekleyen çarpıcı görselleri ve 3D Sesi sergiliyor. Maiden olarak, oyuncuların bu gerilim dolu demoda kaçmak için yalnızca zekalarına güvenmeleri gerekecek, çünkü savaşamayacak veya kendilerini savunamayacaklar. Tüm platformlar için ayrı bir yeni demo, bu baharda daha sonra sunulacak.



Resident Evil serisinin Mart 2021'de başlayacak 25. yıldönümünü kutlayan Capcom, Resident Evil Village'ın Resident Evil Re: Verse adlı ücretsiz bir çok oyunculu deneyime erişimin PlayStation 4, Xbox One ve PC'ye dahil edileceğini duyurdu. PlayStation 5 ve Xbox Series X | S oyuncuları, geriye dönük uyumluluk aracılığıyla oyuna erişebilir.