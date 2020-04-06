Resident Evil 8 geliyor! İşte yeni oyunla ilgili ilk bilgiler

Capcom'un yıllarını verdiği efsane korku oyunu serisi Resident Evil, gelecek yıl yepyeni bir sürümle daha oyuncuların karşısında olacak. Yeni oyunun ismi ya Resident Evil 2021 olacak ya da Resident Evil 8 olarak raflardaki yerini alacak.

Birinci-şahış perspektifinde olması beklenen oyun, önceki oyunlara kıyasla biraz daha farklı olacak. Halüsinasyonlar, okültizm, delilik ve kimseye güvenememe gibi farklı psikolojik durumlar, karakterinizin üzerinde daha baskın bir halde hissedilecek. PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X platformlarında aynı anda satışa sunulması beklenen Resident Evil 8'in 2021 yılından önce gelmesi ise beklenmiyor.

Resident Evil serisinin ilgi gördüğünün farkında olan Capcom, diğer yandan da eski oyunlarını yeni yüzüyle tekrar satışa çıkarıyor. Özellikle son 10 yılın en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen Resident Evil 2 Remake de Capcom'un yüz akı oyunlarından sadece biri...



