MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriResident Evil 8 geliyor! İşte yeni oyunla ilgili ilk bilgiler
GeriTeknoloji Resident Evil 8 geliyor! İşte yeni oyunla ilgili ilk bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 06.04.2020 - 07:42,Son Güncelleme:/

Resident Evil 8 geliyor! İşte yeni oyunla ilgili ilk bilgiler

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Resident Evil 8 geliyor! İşte yeni oyunla ilgili ilk bilgiler
Abone Olgoogle-news

Korku oyunu dendiğinde hatırı sayılır bir oyuncu kitlesinin yakından tanıdığı Resident Evil serisi, PC olsun konsollarda olsun büyük ilgi görüyor. Oyunun şimdi de devam sürümü olan Resident Evil 8 üzerinde çalışılıyor. Peki yeni oyun nasıl olacak?

Capcom'un yıllarını verdiği efsane korku oyunu serisi Resident Evil, gelecek yıl yepyeni bir sürümle daha oyuncuların karşısında olacak. Yeni oyunun ismi ya Resident Evil 2021 olacak ya da Resident Evil 8 olarak raflardaki yerini alacak.

Birinci-şahış perspektifinde olması beklenen oyun, önceki oyunlara kıyasla biraz daha farklı olacak. Halüsinasyonlar, okültizm, delilik ve kimseye güvenememe gibi farklı psikolojik durumlar, karakterinizin üzerinde daha baskın bir halde hissedilecek. PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X platformlarında aynı anda satışa sunulması beklenen Resident Evil 8'in 2021 yılından önce gelmesi ise beklenmiyor.

Resident Evil serisinin ilgi gördüğünün farkında olan Capcom, diğer yandan da eski oyunlarını yeni yüzüyle tekrar satışa çıkarıyor. Özellikle son 10 yılın en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen Resident Evil 2 Remake de Capcom'un yüz akı oyunlarından sadece biri...

Sennheiser'ın yeni kablosuz kulaklığını inceledikSennheiser, yeni kulak üstü kablosuz kulaklığı Momentum Wireless 3 ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kurulumu hayli kolay olan ürünü Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk ile Hürriyet'in Video Prodüksüyon ekibinden Koray Taşan birlikte inceledi.
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle