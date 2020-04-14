Resident Evil 3 remake satışları bekleneni veremedi

Konuyla ilgili Capcom'dan gelen açıklamaya göre oyun, ilk 5 günde toplamda 2 milyon lisanslı kopya satmayı başardı. Bu satışların yarısı ise oyunun dijital sürümünü kapsıyor. Geçen yıl satışa sunulan Resident Evil 2 remake ise ilk beş gününde toplamda 3 milyon kopya satmıştı.

2019'un başarılı yapımlarının arasında yer alan Resident Evil 2 remake'e rağmen bu yıl satışa sunulan oyunun beklentileri karşılayaması ve yüzde 33 oranında satış hacminin daralması ise Capcom cephesinde şaşkınlıkla karşılandı.



Peki yeni oyun neden az sattı? Bu konuda pek çok yorum yapılıyor; ancak oyun eleştirmenlerinin ağırlıklı olarak görüşü, oyunun çok kısa olduğu yönünde. 5-6 saatlik süre sonunda oyunu tamamen bitirebiliyorsunuz. Bu da haliyle bu kadar kısa bir oyunun 60 doları gerçekten hak edip etmediği konusunda kafalarda soru işareti yaratıyor.

Eleştirenlerin bir kısmı ise Resident Evil 3'ün fiyatının düşmesini bekliyor ve indirime girdiğinde yeni oyunu alabileceklerini belirtiyor.

Resident Evil 3'ün Türkiye'deki satış fiyatı ise 259 TL.



