Rengar Counter (Ct) - Rengar Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Oyunda minyonları, rakipleri, büyük canavarları öldürerek tecrübe ve altın kazanılıyor. Bu şekilde level ilerlemesi sağlanıyor. İlerledikçe yetenekler elde ediliyor ve karakteriniz güçleniyor. Rengar bir gölge avcıdır. Tehlikeli yaratıkları takip eder. Öldürür. Hiçlik adlı bir yaratığın izini sürmeye çalışan karakter avını zafer ya da yemek için değil takip etmenin heyecanı için takip eder. Rengar’a karşı iyi ya da kötü olan rakipleri ve yeteneklerini değerlendireceğiz.

Rengar Counter (CT) Karşı Güçlü Rakipleri

Bu karaktere karşı iyi olan rakipler arasında jax, fiora, pantheon, lee sin, renekton, dairus yer alır.

Rengar Counter (CT) Karşı Zayıf Rakipleri

Karaktere karşı zayıf olan rakipler arasında ise kha’zix, aatrox, nasus, yorick bulunur.

Rengar Counter (CT) İyi Yönleri ve Yetenekleri

Yeteneklerinden biri görünmez yırtıcı olmasıdır. Çalıda iken hedefine saldırmak için atlar. Vahşet yükü üreten karakter, tam olarak bu özelliğe ulaştığında bir sonraki yeteneği için güçlenmiş olur. Düşman şampiyonları öldürdüğünde kemikdiş kolyesi ile ödüllendirilir. Bu şekilde saldırı hasarını kalıcı olarak artırır. Diğer yetenekleri arasında şunlar sayılabilir:

* Yabani özelliği ile bir karakter bir sonraki saldırısını bonus hasarı için kullanılır.

* Savaş kükremesi özelliği ile düşmanlara zarar verir ve aldığı hasarlardan bazıları iyileşir.

* Bola atışı ile hedefi sabitler.

* Av heyecanı karakteri kamufle eden ve yıkıcı içgüdüleri ile en yakın düşman şampiyonu açığa çıkarır.

Rengar Counter (CT) Karşı Öneriler

Karakterin özelliklerini kullanarak oyunu kendi lehinize çevirebilirsiniz. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

* Skiller kullanarak tam üzerinize atlayan düşmanlarınızı ranger ile atabilirsiniz.

* 1w1 de ranger ile durmadan çalılara girerek atlayabilir, rakibe daha çok hasar verebilirsiniz.

* Kha’nın şüphelendiği yerlerde ranger ile boşa dolaşmayın. 2 kha ile full vahşet karşılaşması adınıza kötü sonuçlanabilir. Bu şekilde karşılaşmadan kaçınmalı ve çalıdan atlayış için q ve w kullanabilirsiniz. Üçüncü atlayışta 2kha’a dayanamayacaktır.