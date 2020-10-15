Renekton Counter (Ct) - Renekton Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Renekton Counter ile ilgili bu bilgilere geçmeden önce sizlere bu karakteri kısaca tanıtalım. Renekton Counter çöllerden gelmiş olan oldukça güçlü bir karakterdir.

Renekton Counter

Renekton Shurima'nın çöllerinden gelmiş olan bir karakterdir. Oldukça korkunç ve bir o kadar da öfkeli olduğunu söylemek mümkündür. Renekton, eskiden ülkenin sayısız zafer almasını sağlayan ordunun önemli savaşçılarından bir tanesi konumundaydı. İmparatorluk çöktükten sonra bu savaşçı çöllerdeki kumların altına gömülmüştür. Dünya zamanla değiştikçe kendisi de bir deliliğe yenik düştü. Tekrar özgürlüğünü elde eden Renekton kumlar altında geçirdiği yıllardan kardeşi Nasus'u sorumlu tutar. Şimdi tek derdi ise kardeşini bulup ondan intikamını almaktır.

Renekton Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Ryze

l Trundle

l Olaf

l Vayne

l Garen

l Elise

Renekton Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Aatrox

l Jax

l Tryndamere

l Riven

l Akali

l Fiora

Renekton Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Renekton counter ile iyi bir oyun sürdürmek için yeteneklerini bilmeniz oldukça önemlidir.

Hiddet Saltanatı: Renekton'ın yapmış olduğu otomatik saldırılarda öfke kazanmaktadır. Bu öfkeleri ise bonus etkiler sayesinde güçlendirebilme özelliği bulunmaktadır. Bunun yanında Renekton canı azaldığı zaman da Öfke elde etmektedir.

Ezik Katili: Renekton bıçağını rastgele salladığı zaman etrafındaki tüm rakiplerine orta derece bir hasar verebilmektedir. Bunun yanında vermiş olduğu hasarın bir miktarı kadar da iyileşebilme özelliği bulunur.

İnsafsız Yırtıcı: Renekton rakibini iki kere biçtiği zaman rakibi üzerinde fiziksel bir zarar oluşturmaktadır. Bunun yanında rakiplerinin belli bir süre sersemlemesine de neden olmaktadır. Renekton'ın 50 üzeri öfkesi bulunduğunda düşmanlarını üç kere ya da daha fazla biçebilmektedir.

Kes Biç: Bu yetenek ile Renekton düşmanlarına zarar vererek yerinden fırlamaktadır. Güçlendirilmiş olan Renekton ise ekstradan fazla zarar verebilmektedir.

Sahip: Renekton Zorbaya dönüştüğü zaman ekstradan can kazanabilmektedir. Bunun yanında çevresinde bulunan rakiplere de zarar vermektedir.