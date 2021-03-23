Rekor satış: İlk tweet'in sahibi bir Türk!

Son dönemde milyon dolarlık satışlar ile gündeme gelen NFT çılgınlığına bir yenisi eklendi.

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey tarafından 2006 yılında atılan ilk tweet 2.9 milyon dolara satıldı.

Dijital ürünlerin en nadir örneklerinden biri olarak nitelendirilen NFT ile donatılan tweet'in sahibi Türk asıllı Sina Estavi oldu.

Dorsey satıştan elde edilen geliri Bitcoin olarak koronavirüs ile mücadele eden bir organizasyona bağışlayacağını duyurdu.

Söz konusu tweet Dorsey tarafından 21 mart 2006'da paylaşılmıştı.

NFT NEDİR?

Kripto paraların hızlı değer artışı sonrası iyice yaygınlaşan NFT, blok zinciri teknolojisini kullanarak oluşturulan varlıkları tanımlamak için kullanılıyor.

Başka bir deyişle bu teknolojiden faydalanan NFT, kullanıcılara orijinal ve kopyalanamaz varlıklara sahip olma şansı veriyor.

Özel bir şifreleme yöntemiyle harfler ve rakamlardan oluşan 40 karakterlik koda dönüştürülen NFT'lerin her biri diğerinden farklı oluyor.