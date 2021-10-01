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Redroad V17: Bir renk paleti ile 'temizlik ortağınızı' kişiye özel seçin

#Sponsorlu İçerik#Xiaomi#Süpürge
Redroad V17: Bir renk paleti ile temizlik ortağınızı kişiye özel seçin

Bir ortak seçmek gibi elektrikli süpürgenizi seçin.

Redroad harika bir cihaz daha sunuyor! Redroad'un dünya çapındaki müşterileri tarafından üstün kalitesiyle tebrikler aldığını hepimiz biliyoruz. V17 akülü elektrikli süpürgenin yeni teknolojisi, özellikleri, malzemeleri ve temizleme performansında yeni atılımlar yapıyor. Bu amiral gemisi model, yalnızca ev hijyeninin koruyucusu değil, aynı zamanda güzel ve zarif bir "sanat eseri"dir. 

İngiliz sanat eleştirmeni John Ruskin'den alıntı yapmak gerekirse, 'Tanrı'nın gören insana tüm armağanları arasında renk en kutsal, en ilahi, en ciddidir'. Redroad bunu doğruluyor. En iyi dokuyu elde etmek için yalnızca PPG ve Musashi gibi dünyanın en iyi markalarının çevre dostu boyalarını kullanır. Bu sektördeki diğer markaların ürünlerinden farklı olarak Redroad, bir ürünün renk şemasını tamamlamadan önce genellikle birden fazla ülkede müşteri anketleri ve 200'den fazla inceleme gerçekleştirir. Ve zahmetli iş karşılığını verir: Redroad'un her cihazı, iddialı olmakla beraber ev dekorlarına uyum sağlamak arasında mükemmel bir denge kurar. 

Redroad V17, iki HEPA filtresine sahiptir. Biri girişte, diğeri çıkışta, rinit, astım ve alerjileri tetikleyen toz akarlarını, küfleri, polen ve evcil hayvan tüylerinin %99,97'sini temizler. 

Redroad V17: Bir renk paleti ile temizlik ortağınızı kişiye özel seçin


Redroad, filtrelerin bir kapağa sahip olduğu gerçeğinden ilham alır. Herkesin farklı zevkleri olduğu için Redroad 7 renk HEPA filtre kapağı sunuyor. İster kişisel tercihlerinize göre ister ev dekorlarına uygun şekilde gününüzü aydınlatan bir Redroad V17'yi özelleştirebilirsiniz. Hatta birkaç farklı rengi stoklayabilirsiniz ve her değiştirdiğinizde yeni bir süpürge görünümü elde edebilirsiniz. 

HEPA filtreleri artık sağlığınızı koruyan bir elektrikli süpürgenin parçası olmaktan çok daha fazlasıdır. 

Ayrıca Redroad V17'nin birden fazla renk şeması vardır. Çeşitli genel şemalar ve filtre kapağı renkleri ile kişisel 'temizlik ortağınızı' özelleştirebilirsiniz. 

Redroad V17: Bir renk paleti ile temizlik ortağınızı kişiye özel seçin


Renkler, sanat tarzlarını konuşan bir dildir. Kendinize ait renkli ve benzersiz bir Redroad V17'yi seçerek evinizi sanatla tanıştırmaya başlayın.

13-20 Ekim tarihleri ​​arasında Rusya'da Redroad V17 için bir renk tasarım yarışması var. Büyük ödüller sizleri bekliyor .Daha fazla bilgi için tıklayın.



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#Sponsorlu İçerik#Xiaomi#Süpürge