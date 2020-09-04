Redmi Note 9S incelemesi

Xiaomi, Redmi serisi telefonlarıyla orta seviye akıllı telefon arayan kullanıcılara hitap ediyor. Eğer fiyatı 2000-3500 TL arası bir telefon arıyorsanız Xiaomi'nin Redmi serisindeki telefonlarına göz atmanızda fayda var.

Yeni tanıtılan ürünlerden biri olan Redmi Note 9S, özellikle de kamerasıyla dikkat çeken bir model.

Şimdi teknik detaylara yakından bakalım. Yeni bir telefonu deneyimliyorsanız önce ekranına ve sunduğu çözünürlüğe dikkat edersiniz. Redmi Note 9S, 6.67 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekran 1080×2400 çözünürlüğünde ve IPS LCD bir panele sahip. Bu büyüklükte ve çözünürlükteki ekran 395 ppi değerine sahip. Ayrıca Redmi Note 9S'in hem ön hem de arka tarafı Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Yani camı dış darbere karşı hayli dayanıklı. Uygun fiyatlarda satılan bir cihaza göre oldukça iyi bir ekran kullanıyor.



Telefon gücünü Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor. Bu 8 çekirdekli işlemci sayesinde kullanıcısına oyun ve sosyal medya kullanımlarında akıcı bir deneyim sunuyor. Oyun oynarken takılma gibi bir durum söz konusu olmuyor. Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile ile oyun deneyiminde herhangi bir yavaşlık veya takılma gözlemlemedik.

Bu işlemciye 4 GB Ram ve 64 GB Depolama eşlik ediyor. Redmi Note 9S’in 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip farklı bir sürümü daha bulunuyor.

Xiaomi Redmi Note 9S’in arkasında 4, önünde de bir adet kamera yer alıyor. Kameralara yakından bakacak olursak arka ana kamera 48 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram açıklığına sahip. Bu arka ana kameraya 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet geniş açı kamerası, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde bir derinlik algılayıcısı eşlik ediyor.

Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.48 diyafram açıklığında. Genel olarak kameralara baktığımızda segmentinde yer alan cihazlara göre Xiaomi Redmi Note 9S’in kamera donanımları kullanıcısını memnun edecek düzeyde.



Batarya tarafında ise 5020 mAh büyüklüğünde bir batayra ile karşılaşıyoruz. Bu batarya 18W gücünde bir adaptör ile hızlı şarj oluyor. Bu adaptör Redmi Note 9S’i yaklaşık 90 dakikada şarj edebiliyor. Bağlantı tarafında da cihazda Wİ-Fİ 5 ve Bluetooth 5.0 ile karşılaşıyoruz. Maalesef cihazda NFC yer almıyor.

Cihazın 64 GB hafızalı sürümü ortalama 2700 TL fiyat etiketinde satılıyor. Eğer 3000 bin TL'ye kadar bütçeniz varsa, bu telefon da seçeneklerinizin arasında olabilir.

Redmi Note 9S teknik özellikler

Ekran büyüklüğü: 6.67 inç

Ekran çözünürlüğü: 1080x2400

Ekran teknolojisi: LCD

Dahili hafıza: 64/128 GB

RAM: 4 GB

İşletim sistemi: Android 10, MIUI 11

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

Arka kameralar:

48 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.0", 0.8µm, PDAF

8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrageniş), 1/4.0", 1.12µm

5 MP, f/2.4, (makro), AF

2 MP, f/2.4, (derinlik)

4K video kayıt desteği: Var

Ön kamera:

Tek bir kamera, 16 MP, f/2.5, (geniş), 1/3.06" 1.0µm