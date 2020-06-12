Redmi Note 9 Türkiye'de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Arka kısımda bulunan dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi Note 9’un 48 MP ana lensi, her türlü ışık ortamında net, ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekilebilmesine olanak tanıyor. 8 Megapiksellik ultra geniş açılı lensi ise büyük grup fotoğrafları çekilebilmesini sağlıyor. Arka kamerayı çevreleyen 2 Megapiksellik makro lens ve 2 Megapiksellik derinlik sensörü sayesinde kullanıcılar, bokeh efektiyle etkileyici yakın fotoğraf çekimi yapabiliyorlar. Ekran içine yerleştirilmiş 13 Megapiksellik ön kamera ise ekranın maksimum düzeyde kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Redmi Note 9'un 2.39:1 en boy oranıyla çekim yapılabilmesini sağlayan sinematik portre ve video modu ile birlikte altı farklı kaleydoskop seçeneği sayesinde herkes ilginç ve çarpıcı videolar çekebilme fırsatı yakalarken, yeni belge modu Redmi Note 9'u bir cep tarayıcısına dönüştürüyor.

Büyük 5020mAh (tip) bataryasıyla ve 18W hızlı şarj desteğiyle Redmi Note 9, üzerinde barındırdığı MediaTek Helio G85 işlemciyle, yeni çipseti içeren dünyanın ilk akıllı telefonu olarak öne çıkıyor. 2 x A75 2.0 GHz, 6 x A55 1.8 GHz işlemci, yaklaşık 1000 MHz hızında ARM G52 MC2 grafik işlemcisiyle 25 fps sağlayan Manhattan 3.0 GPU sayesinde yüksek bir performans sunuyor. Redmi Note 9, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan çarpıcı 6,53 inç Nokta Ekran ile yeni bir görünüme kavuşuyor.

Redmi Note 9, 3.5 mm kulaklık girişi ve IR (kızıl ötesi) Blaster gibi fanların çok sevdiği çeşitli özelliklere sahip. Ayrıca, uzun süreli göz konforu için TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası ve kazara sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı nano kaplama ile birlikte geliyor.

Kullanıcılar Geceyarısı Grisi, Orman Yeşili ve Buzul Beyazı olmak üzere üç renk arasından seçim yapabiliyor.

Redmi Note 9, Haziran itibarıyla Mi Store ve online kanallar üzerinde satışa sunulacak. Redmi Note 9'un 3 GB + 64 GB modeli 2.999 TL’den, 4 GB + 128 GB modeli ise 3.199 TL’den satışa sunulacak.



