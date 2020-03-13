Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı! İşte öne çıkan özellikleri

Xiaomi, iki yeni telefonuyla dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı. Redmi Note 9 Pro Max, bu tanıtılan cihazların en üst seviye modeli olma özelliği taşıyor. Bu telefonun diğer modellerden en büyük farkı ise kamera tarafında ortaya çıkıyor. Redmi Note 9 Pro Max’te 64MP kamera kurulumu yer alıyor. Redmi Note 9 Pro Max’ta 64MP’lik ana kameraya 8MP ultra geniş açı, 5MP’lik makro ve 2MP’lik derinlik sensorü eşlik ediyor. Telefonun ön yüzünde ise 32MP’lik selfie kamerası bulunuyor.



5020 mAh batarya kapasitesine sahip olan ve kullanıcılarına hayli uzun batarya ömrü sunan Redmi Note 9 Pro Max, 6.67 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip. 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyen ürün, yarım saat içinde yüzde 50 oranında şarj olabiliyor.



Parmak izi tarayıcı yan bölmede bulunan Redmi Note 9 Pro Max, 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama hafızası seçenekleriyle geliyor. Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak olan telefonda Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisi kullanılıyor.



Gelelim Redmi Note 9 Pro Max'in fiyatlarına... Redmi Note 9 Pro Max'in 6GB RAM + 64GB dahili depolama alanına sahip modeli 14,999 rupiden (yaklaşık 1,260 TL) 6GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip modeli 16,999 rupiden (yaklaşık 1,430 TL) ve 8GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli ise 18,999 rupiden (yaklaşık 1,600 TL) 25 Mart itibariyle Hindistan'da satışa sunulacak.



