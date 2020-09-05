Redmi Note 9 Pro incelemesi

Xiaomi, Redmi serisini yeniledi; Redmi Note 9, Note 9 Pro ve Note 9S ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Redmi Note 9 Pro ise serinin en popüler ürünü. Redmi Note 8 Pro'nun bir üst modeli olan ürünün teknik özelliklerine yakından bakalım.

209 gram ağırlında olan ürün, 8.8 mm inceliğinde. 6.67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğü sunan Redmi Note 9 Pro, IPS LCD ekran teknolojisin kullanıyor. Ön yüzünde damla çentik tasarımla gelen ürün, 395 ppi değerine sahip.



İşlemci tarafına geçtiğimizde ise Mi Note 10 Lite'ta da gördüğümüz Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisi bu telefona güç veriyor. 8 çekirdekli yapısı nedeniyle telefonun yüksek bir performansa sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalıştırması bir yana, oyun oynarken de yavaşlık sorunu gözlemlemedik. Denediğimiz oyunların arasında son günlerin popüler oyunları olan Fortnite, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile yer alıyor. Fortnite, Google Play Store'dan şu an erişilemiyor olsa da, oyunu Epic Games'in internet sitesinden indirm şansınız halen var.



Telefonda 64 GB / 128 GB dahili hafıza seçenekleri yer alırken, 6 GB RAM ile kutusundan çıkıyor. 64 GB dahili hafıza artık bir standart halini aldı; ancak tavsiyemiz en azından 128 GB dahili hafızalı bir telefon almanız yönünde. Özellikle de sıkça fotoğraf çekiyor, video kaydediyorsanız bir süre sonra ya microSD karta ihtiyaç duyacaksınız ya da bulut depolama çözümünü kullanacaksınız. Bu noktada alırken iyi düşünmeniz gerekiyor.



Gelelim cihazın kamera performansına. Telefon arkada 4 ve önde 1 olmak üzere toplam 5 kamerası var. Akıllı telefonun ana kamerası 64 megapilsel çözünürlüğünde ve f/1.9 diyafram değerine sahip. Geriye kalan kameralardan geniş açılı kamera 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram değerine sahip, makro kamera 5 ve son kamera olan derinlik algılayıcısı kamera da 2 megapiksel çözünürlüğe ve f/2.4 diyafram değerine sahipler. Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.5 diyaframa sahip bir değer ile karşımıza çıkıyor.

5020 mAh kapasiteli batarya ile gelen Redmi Note 9 Pro, bir gün boyunca genel anlamda şarj edilmeye gereksinim duymuyor. Ancak bu durum kullanıcının telefonu kullanma alışanlığına göre değişebileceğinden bu konuda net bir süre vermek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Ancak 5020 mAh kapasiteli batarya, pil konusunda kullanıcılara daha uzun bir batarya ömrü sunuyor.



30W hızlı şarj teknolojisine de sahip olan ürün, bu sayede bir saat gibi bir sürede tam şarj olabilirken, ürün aynı zamanda WiFi 5, NFC ve Bluetooth 5.0 ağ teknolojilerini de destekliyor.

Mi Note 10 Lite'ın biraz daha altında bir fiyatla satılan Redmi Note 9 Pro, bir fiyat/performans telefonu.

Peki Redmi Note 8 Pro kullanan bir kullanıcının bu telefona geçmesine gerek var mı? Bizce gereksiz. Her iki model arasında birkaç özellik dışında kayda değer bir fark bulunmuyor. Bu nedenle bu cihazı kullananların Redmi Note 10 Pro modelini beklemelerinde fayda var.