Redmi Note 9 Pro 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

Gelecek yıldan itibaren 5G teknolojisini daha sık konuşacağız. Öyle ki 4G/LTE teknolojilerine göre internet hızında büyük bir artış yaşanacak ve özellikle de Nesnelerin İnterneti kavramı hayatımıza daha fazla dahil olacak. Diğer yandan 5G destekli telefon modellerinin sayısı da daha çok artacak.

Bu kapsamda 5G'ye hazırlık yapan şirket, bu teknolojiyi arkasına alan Redmi serisinin yeni halkası Redmi Note 9 Pro 5G'yi tanıttı.

6.67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. LCD ekran paneli kullanan ürün, TUV Rheinland sertifikasına sahip ve bu sayede zararlı mavi ışığı filtreliyor, göz retinası için koruma sağlıyor.

120Hz ekran yenileme hızı sunan ürün, Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisinden gücünü alıyor. 6 GB ve 8 GB RAM'li modelleri bulunan ürün, aynı zamanda depolama tarafında da 128 GB ve 256 GB hafıza sunuyor.

Ürünün öne çıkan bir diğer özelliği de kendini soğutabilecek bir tasarıma sahip olması. Ultra ince ısı borusu ve ön-arka yüze entegre çok katmanlı grafite tabaka sistemi 5 dereceye kadar soğutabiliyor.

Kamera tarafında da iddialı görünen ürün, arka yüzünde Samsung imzalı en yeni 108MP HM2 sensör kullanıyor. Bu ana sensöre 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü eşlik ediyor.

Cihazların fiyatları ise şöyle:

6GB+128GB – 243 dolar

8GB+128GB – 273 dolar

8GB+256GB – 304 dolar



