Redmi Note 8: İşte geçen yılın en çok satan telefonu

Canaly’s raporuna göre Xiaomi açısından öne çıkan çarpıcı veriler şu şekilde:

Canalys’e göre 2019'un 4. çeyreğinde Global Top Smartphones listesinin ilk sırasında en çok satan Android telefon olarak Redmi Note 8 yer alıyor.



Xiaomi’nin bir diğer modeli olan Redmi Note 7 de Global Top 10 Smartphones listesine girme başarısı gösterdi.



Canalys’in verilerine göre Xiaomi ayrıca ilk 10 arasına giren tek Çin’li üretici olma konumunda bulunuyor.



Xiaomi, Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro'yu geçtiğimiz sene Ağustos ayında lanse etti. Redmi Note 8 Pro, şirketin Samsung GW1 sensörünü kullanan ilk 64 megapiksel kameralı akıllı telefonu olma özelliği taşıyor. Cihaz aynı zamanda en yeni MediaTek Helio Gg0T yonga setini kullanıyor. Redmi Note 8 ise 48MP dört kameranın yanı sıra 18W hızlı şarj özelliği sunarken, Redmi Note ailesinin en güçlü ses sistemini kullanıyor.

Canalys’in raporunun yanı sıra Xiaomi’nin küresel başarısını gösteren araştırmalar yayınlanmaya devam ediyor. Bir kaç gün önce Clarivate Analytics Plc tarafından yayınlanan Derwebt Top 100 Global Investors rapora göre, Xiaomi Çin anakarasında gösterilen üç şirketten biri olarak listede yer alıyor.