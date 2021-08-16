Redmi Note 10S: Türkiye'de üretilen yeni telefon satışta

Redmi Note 10S optimum izleme deneyimi sağlayan 6,43 inç AMOLED Nokta Ekran bulunuyor. Model aynı zamanda kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü, 33W hızlı şarj, 360 derece ışık sensörü kurulumu ve çift hoparlör dahil olmak üzere çeşitli yeniliklerle birlikte sunuluyor.

Redmi Note 10S grup çekimleri için 8MP ultra geniş açılı kamera, yakın çekimler için 2MP makro kamera ve portre çekimleri için 2MP derinlik sensörüne sahip dörtlü kamera kurulumuyla geliyor. Önceki serilere göre çok önemli gelişmelerle birlikte gelen 64MP kameralı Redmi Note 10S, piksel açısından çoğu amiral gemisi akıllı telefon modellerini geride bırakıyor. Cihaz aynı zamanda daha önceki modellerde de yer alan ağır çekim, gece modu ve normal zaman atlamalı video özelliklerine ek olarak profesyonel zaman atlamalı video yetenekleriyle donatıldı.

Redmi Note 10S, güçlü MediaTek Helio G95 çipsetiyle daha hızlı oyun oynama, iyileştirilmiş performans ve 900 MHz'ye kadar GPU saat hızları sunuyor.

Redmi Note 10S, 6GB+64GB donanımı 3.349 TL ve 6GB+128GB donanımı ise 3.649 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla satışa sunulmuş durumda.