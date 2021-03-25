Redmi Note 10 ve Note 10 Pro Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Redmi Note 10, Super AMOLED, 6.43 inç boyuta sahip ve 2400 x 1080 FHD+ çözünürlükte bir ekran paneli sunan cihaz, 1100 nit maksimum parlaklığa sahip. Ayrıca bu ekran, Corning Gorilla Glass 3’le korunuyor. İşlemci tarafındaysa, Qualcomm’un Snapdragon 678 işlemcisi tercih edilmiş. Grafik işlem birimi de, Adreno 612 olarak karşımıza çıkıyor. 5.000 mAh büyüklükte pille sunulan Note 10, gayet büyük bir batarya kapasitesine sahip diyebiliriz. 5.000 mAh’lık bu bataryayı da 33W hızlı şarjla doldurabiliyorsunuz.

Arka tarafta, ana kamera olarak Sony’nin IMX582 sensörü kullanılıyor. Ana kamerayla 48 MP çözünürlük sunabilen cihaz, 4’lü kamera modülüyle sunuluyor. 3.5 mm kulaklık girişine de sahip olan Redmi Note 10, Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlörlerle de desteklenmiş. Ayrıca cihaz, Android 11 üzerine kurulu MIUI 12 arayüzle kutudan çıkıyor. Son olarak Note 10 modelinde çift sim ve microSD desteği olduğunu da belirtelim.



Redmi Note 10 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç Super AMOLED ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 732G işlemcisinden gücünü alan modelin ana kamerası 108 Megapiksel çözünürlüklü Samsung GW3 sensörüne sahip.

Ana kameraya ek olarak 8MP ultra geniş açı, 5MP makro ve 2 Megapiksel derinlik sensörü yer alıyor. 16MP ön kamerası bulunan cihaz, öz çekim performansı ile dikkat çekiyor.

Redmi Note 10 Pro’nun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan modeli 3.799 TL ve 8 GB RAM ile 128 GB depolama alanı bulunan modeli ise 3.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Redmi Note 10 5G ve Redmi 10S modellerinin Türkiye fiyatı ileri bir tarihte Xiaomi Türkiye sosyal medya hesaplarından duyurulacak.