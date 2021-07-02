Redmi Note 10 5G Türkiye'de! İşte öne çıkan özellikleri

Xiaomi'nin Redmi Note 10 serisinin yeni modellerinden biri olan Redmi Note 10 5G tüm operatörlerde ve yetkili satış noktalarında 3.649 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

MediaTek Dimensity 700, 7nm üretim teknolojisi, Çift 5G SIM destekli sistemi ve entegre modemi ile amiral gemisi düzeyinde güç verimliliği sunan Redmi Note 10 5G, uygun fiyatlı bir 5G akıllı telefon olarak öne çıkıyor.

90Hz 6,5 inç AdaptiveSync Nokta Ekran'a sahip olan Redmi Note 10 5G, 30Hz veya 60Hz'de video akışından sosyal medyadaki içerikleri izlemeye veya 90Hz'de oyun oynamaya kadar tüm içeriklere otomatik olarak uyum sağlayarak optimum pil kullanımı sağlıyor.

Model 48MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 2M derinlik sensörünün yer aldığı kamera kurulumu ile kaliteli fotoğrafların çekilebilmesine olanak veriyor. Telefon, 5.000mAh (tip) pili ve 18W hızlı şarj desteğine de sahip.

19 Eylül 2021 tarihine kadar Redmi Note 10 5G satın alan kullanıcılar fatura tarihinden itibaren ilk 6 ay içinde 1 kez ücretsiz ekran koruma garantisinden faydalanabilecek.