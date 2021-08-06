Redmi Note 10 5G incelemesi

Xiaomi’nin hiç şüphesiz hem dünyada hem de ülkemizde oldukça yoğun ilgi gören Redmi serisi telefonları, hem uygun fiyatı hem de sunduğu yüksek performansla yıllardır pek çok kullanıcının taktirini kazandı. Kullanıcılar, seriye bu denli yoğun ilgi gösterdiği için de marka, her yıl Redmi serisine yeni modeller eklemeye devam etti. Bu serinin son halkası olan ve Çin’de satışa çıkar çıkmaz bir dakikada 8 bin adet satarak büyük bir rekora imza atan Redmi Note 10 5G’yi yakından inceleyeceğiz.



Redmi serisinin dünden bugüne gelişimini yakından takip eden biri olarak Redmi Note 10 5G’de Xiaomi’nin sınırları fazlasıyla zorladığı görülüyor. Hem tasarım hem de donanım özellikleri bakımından güçlü bir telefon olan Redmi Note 10 5G’nin özelliklerine geçmeden önce kutu içeriğine bakalım.

Kutuyu açtığımızda ilk olarak karşımıza küçük bir kutu daha geliyor. İçeriğinde ise genelde hiç yüzüne bile bakmadığımız kitapçıklar, garanti belgesi ve en önemlisi şeffaf bir telefon kılıfı var. Gidip 100-200 TL gibi ücretler ödeyip kılıf almanıza neyse ki artık gerek yok.



Bu minik kutuyu kaldırınca da Redmi Note 10 5G ile karşılaşıyoruz. Ekranındaki yapışkanının üzerinde ise telefonun özelliklerini görüyoruz. MediaTek Dimensity işlemci, 90 Hz ekran yenileme hızı sunan 6.5 inç büyüklüğünde ekran, 48 MP ana kamera önderliğinde üçlü kamera kurulumu ve 18W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh kapasiteli batarya… Bu özellikleri ilerleyen dakikalarda detaylandıracağız.

Telefonu kaldırdıktan sonra ise kutunun en alt kısmında şarj kablosu ve bir de şarj adaptörünü görüyoruz.

Redmi Note 10 5G’nin tasarımına yakından bakalım. Genelde telefonlarda mavi ve siyah gibi daha koyu renkli modelleri tercih ediyorum. Ancak Redmi Note 10 5G’nin bu yeşil renkli kasası da bence gayet şık görünüyor. Bu telefonun ayrıca krom gümüş, grafit gri ve gece mavisi rengindeki modelleri de var. Renk seçenekleri de gayet iyi…



Redmi Note 10’un alt yüzünde hoparlör ızgarası, USB Type-C girişi ve dahili mikrofon yer alırken, sağ kenarda güç tuşu ve ses açma/kapama tuşlarını görüyoruz. Güç tuşunun aynı zamanda parmak izi tarayıcısı olarak da iş gördüğünü söyleyelim. Bu tarayıcı oldukça hızlı çalışıyor, dokunur dokunmaz ekran kilidi açılıyor. Sol kısımda ise çift SIM kart desteği ile birlikte SIM kart yuvasını görüyoruz. Telefonun tepe kısmında ise 3.5 mm kulaklık yuvası yer alıyor. Cihazın arka yüzünde ise üçlü kamera kurulumu var.

190 gram ağırlığında ve 9 mm kalınlığında olan Redmi Note 10, 5G’li olmayan diğer modele kıyasla daha ağır ve kalın bir telefon.



Gelelim Redmi Note 10 5G’nin ekranına… 6.5 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekran tasarımına sahip olan telefon, Full HD+ ekran çözünürlüğü sunuyor. Yüzde 83 oranında ekran/gövde oranı ile birlikte dikkatimi çeken bir diğer nokta ise 90 Hz ekran yenileme hızı desteği… Telefonun kurulumunu yaptığımızda 60 Hz ekran yenileme hızı seçili oluyor. İstersek ekran ayarlarına girerek 90 Hz’e hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Ekran yenileme hızının artması daha akıcı bir kullanıcı arayüzü anlamına geliyor.

Ekranın sevdiğim bir özelliği de otomatik olarak ekran yenileme hızını kullanıcının kullanımına göre değiştiriyor olması… Redmi Note 10 5G, 30Hz veya 60Hz'de video akışından sosyal medyadaki içerikleri izlemeye veya 90Hz'de oyun oynamaya kadar tüm içeriklere otomatik olarak uyum sağlıyor. Kesinlikle önemli bir nokta…



Gorilla Glass 3 ekran korumasıyla gelen ve darbelere karşı dayanıklı bir yapıda olan Redmi Note 10 5G, 400 NIT ekran parlaklık seviyesine kadar ulaşıyor.

Redmi Note 10’dan farklı olarak bu elimdeki modelde Qualcomm Snapdragon işlemciye yer verilmemiş ve MediaTek Dimensity 700 5G işlemci kullanılıyor. Modelden de anlaşılacağı üzere bu işlemcinin 5G desteği var. PUBG Mobile gibi zorlayıcı oyunları yüksek grafik kalitesi eşliğinde akıcı bir şekilde oynamak, bu telefonla mümkün.



Ses tarafında da Redmi Note 10 5G, yüksek çözünürlüklü ses sertifikasına sahip olması sayesinde beklentileri fazlasıyla karşılayan bir telefon olmuş. Oyun oynarken, film izlerken yüksek çözünürlüklü ses desteği sayesinde ekrandaki içeriğe tam anlamıyla odaklanmış oluyorsunuz.

Gelelim kamera performansına… Redmi Note 10 5G, arka yüzünde üçlü kamera sistemini kullanıyor. 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen f/1.8 diyafram değerindeki ana kameraya 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Aynı zamanda Full HD 30 fps video kaydı yapabilmek de mümkün. Ön yüzde ise 8 MP kamera tercih edilmiş ve ekranın orta üst kısmına konumlandırılmış.



Biraz kamera özelliklerini kurcalayalım. 48 MP çözünürlüğünde görüntü almak istediğimizde Daha Fazla sekmesine girip 48 MP’yi seçmemiz gerekiyor ve fotoğraflardaki detaylar en ince ayrıntısına kadar objektife yansıyor. Yine gece modunu kullanarak ışığın yetersiz olduğu ortamda net fotoğraflar çekebilirken, ağır çekim özelliğini de kullanabilmek mümkün.

Redmi Note 10 5G Pro, 5000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alıyor. 18W kablolu hızlı şarj desteği de beraberinde geliyor.

Bu telefonun iki farklı modeli bulunuyor. Her iki modelde de 4 GB RAM bulunuyor. İsterseniz 64, isterseniz de 128 GB’lık model arasında seçim yapabiliyorsunuz. Ancak benim tavsiyem, günümüzde artan depolama kapasitesi ihtiyacı da düşünüldüğünde 128 GB’lık model. Diğer yandan microSD kart desteği de mevcut ve toplam hafızayı sonradan da artırabiliyoruz.

Bağlantı teknolojilerine geldiğimizde ise bu noktada 5G desteği öne çıkıyor. Ülkemizde henüz aktifleşmemiş olsa da, kullanıma geçildiğinde bu telefonla en yeni teknolojiye hazır olmuş olacaksınız. Bluetooth 5.1 ve NFC teknolojileri de destekleniyor.

3649 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan Redmi Note 10 5G’nin pek çok açıdan iyi işler çıkaran bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.