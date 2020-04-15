Redmi AirDots S tanıtıldı: İşte yeni Xiaomi kulaklık

Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen Redmi AirDots S, 'düşük gecikme modu' özelliğine sahip. Bu sayede oyun oynarken ya da video izlerken aktarım hızında gecikme olmayacak ve minimum seviyeye inecek. Kulaklığın üzerinde bulunan tuş ile kişisel asistana ulaşabilmek mümkünken, kulaklık Google Assistant, Siri ve XiaoAI desteğine sahip.

Temel seviyede gürültü engelleyiciye sahip olan ve sesin karşı tarafa daha net bir şekilde ulaşmasını sağlayan Redmi AirDots S, tek seferde 4 saatlik kullanım sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte ise toplamda 12 saat batarya ömrüne sahip.



İlk etapta Çin sınırları içinde satışa sunulması planlanan Redmi AirDots S'in fiyatı ise 99 yuan yani yaklaşık 95 TL olarak belirlendi.

Ürünün Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatıyla ilgili bir bilgi ise henüz yok.