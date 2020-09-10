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Teknoloji
Haber Giriş: 10.09.2020 - 12:03 | Son Güncelleme:

Redmi 9i: İşte Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Redmi 9i: İşte Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni akıllı telefonu Redmi 9i'yi sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Peki yeni telefon hangi özelliklere sahip olacak?

Redmi 9A'nın kardeş modeli olması beklenen Redmi 9i, şirketin satışa sunacağı yeni telefonu olacak. 196 gram ağırlığında olması beklenen telefon, 6.54 inç ekran büyüklüğüne sahip ve 720x1600 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

Diğer yandan 400 nit ekran parlaklık seviyesine ulaşan ürünün ekran/gövde oranı yüzde 81.1'e ulaşıyor. MediaTek'in Helio G25 işlemcisinen gücünü alan telefon, Android 10 işletim sistemi altında çalışan MIUI 12 arayüzünü kullanacak.

Ön yüzünde 5 MP kamera bulunması beklenen Redmi 9i'nin arka yüzündeki kamera kurulumunun nasıl olacağı ise henüz belli değil.

Redmi 9i: İşte Xiaominin yeni akıllı telefonu

5000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan ürün, Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor. Üzerinde 3.5 mm kulaklık yuvası bulunan ürünün fiyatı ise 90 euro olacak.

Cihazın 15 Eylül'de tanıtılması bekleniyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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