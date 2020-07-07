MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriReddit'ten gelen suçlamanın ardından TikTok'tan önemli açıklama
GeriTeknoloji Reddit'ten gelen suçlamanın ardından TikTok'tan önemli açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 07.07.2020 - 15:32,Son Güncelleme:

Reddit'ten gelen suçlamanın ardından TikTok'tan önemli açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Reddit'ten gelen suçlamanın ardından TikTok'tan önemli açıklama
Abone Olgoogle-news

Son zamanlarda bir Reddit kullanıcısının TikTok hakkında ortaya attığı kişisel veri güvenliğinin ihlali iddiasıyla ilgili TikTok’tan bir resmi açıklama geldi.

İşte o açıklama:

“Son haftalarda, TikTok'un güvenlik uygulamaları hakkında birtakım iddialar mevcut. Hepsini ciddiyetle ele alarak kapsamlı bir inceleme sürecindeyiz. Bu iddiaların birçoğunun hatalı veya geçmiş yıllarda uygulamanın eski sürümlerine ait durumları yansıttığını belirlemiş durumdayız. 

Bilgi Güvenliği Başkanımız Roland Cloutier, TikTok'a karşı ispatlanmamış bazı suçlamalar hakkında detaylı açıklamalar yaptı. Genel yaklaşımımızın bir parçası olarak; birinci sınıf güvenlik firmalarını da dahil ettiğimiz bilgi güvenliği ekibimiz, güvenlik açıklarını kontrol etmek ve düzeltmek için detaylı bir süreç yürütüyor. 

TikTok, kullanıcılarımızın gizliliğine saygı göstermeyi ve uygulamamızın nasıl çalıştığı konusunda topluluğumuza  karşı şeffaf olmayı taahhüt eder. Karşımıza çıkan güvenlik sorunlarının önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyor, ve kullanıcılarımıza en iyi uygulama deneyimini yaşayabilmeleri için TikTok’un son sürümünü kullanmalarını öneriyoruz. "

TikTok uygulaması Hong Kongdan çekiliyor
TikTok uygulaması Hong Kong'dan çekiliyor
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle