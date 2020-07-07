Reddit'ten gelen suçlamanın ardından TikTok'tan önemli açıklama

İşte o açıklama:

“Son haftalarda, TikTok'un güvenlik uygulamaları hakkında birtakım iddialar mevcut. Hepsini ciddiyetle ele alarak kapsamlı bir inceleme sürecindeyiz. Bu iddiaların birçoğunun hatalı veya geçmiş yıllarda uygulamanın eski sürümlerine ait durumları yansıttığını belirlemiş durumdayız.

Bilgi Güvenliği Başkanımız Roland Cloutier, TikTok'a karşı ispatlanmamış bazı suçlamalar hakkında detaylı açıklamalar yaptı. Genel yaklaşımımızın bir parçası olarak; birinci sınıf güvenlik firmalarını da dahil ettiğimiz bilgi güvenliği ekibimiz, güvenlik açıklarını kontrol etmek ve düzeltmek için detaylı bir süreç yürütüyor.

TikTok, kullanıcılarımızın gizliliğine saygı göstermeyi ve uygulamamızın nasıl çalıştığı konusunda topluluğumuza karşı şeffaf olmayı taahhüt eder. Karşımıza çıkan güvenlik sorunlarının önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyor, ve kullanıcılarımıza en iyi uygulama deneyimini yaşayabilmeleri için TikTok’un son sürümünü kullanmalarını öneriyoruz. "



