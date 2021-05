Reddit Nedir Ve Nasıl Kullanılır? Reddit Hesap Oluşturma Ve Silme

Çok fazla popülerlik kazanmış olan ve sıklıkla duyulan reddit konusu pek çok insan tarafından oldukça fazla merak edilmekte ve bundan dolayı da çok fazla sayıda insanın büyük bir merakla araştırdığı konular arasındaki yerini almaktadır.

Reddit Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Reddit kısaca bir imleme sitesidir. Bu noktada başka bir soru ortaya çıkmaktadır. Peki imleme ne demektir? İmleme kullanıcıların çok fazla keyif aldıkları, hoşlandıkları içerikleri linkleriyle beraber biriktirmeleri ve paylaşmaları işlemidir. Yani reddit, tam olarak bu amaçlara hizmet etmektedir.

Çok fazla sayıda kullanıcı Reddit üzerinde bağlantılar paylaşmaktadır. Bunun beraberinde reddit’in bir de mottosu bulunuyor: Karşınıza çıkanın insan olduğunu hatırlayarak o kişinin yüzüne söyleyemeyeceğiniz şeyleri bur ortamda söylememeniz oldukça önemlidir.

Reddit’de bir editor bulunmamaktadır. Fakat gönüllü olarak editörlük işini yürüten “Redditorler” bulunmaktadır. Bu kişiler yapılmış olan yorumları takip ederek seviyeli bir ortam sağlama yönünde çaba gösterirler.

Reddit’i kullanmaya başlayabilmek için öncelikle her sosyal ağda olduğu gibi üye olma işlemini gerçekleştirmek gerekmektedir. Reddit üyelik süreci standart olduğu şekilde Email, Kullanıcı Adı ve Şifre belirleme süreçlerinde ibaret olmaktadır. Bu sürecin devamında hesap oluşturmak isteyen bireyin kendi e-posta adresine gelen onay email'ini açarak oluşturmuş olduğu reddit hesabını aktif hale getirmesi gerekmektedir.

Gerçekleştirilen ve sorunsuz bir şekilde oluşturulan Reddit üyeliğinizin hemen ardından gelen ilk ekranda Reddit kullanıcıya çeşitli kategoriler sunacaktır. Bu kategoriler arasından ilgili olunanlara “Join” diyerek katılım sağlanabilir.

Hesap sahibinin merak ettiği konuları “arama” alanından arama olanağı bulunmaktadır. Buna ek olarak Türkçe desteği de olduğun için Türkçe aramalarında gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır. Ayrıca sitedeki menünün üst bölümüne Turkey yazılarak direkt Türkiye’den girilmiş olan içeriklerin ve alakalı konuların da görülmesi mümkün olmaktadır. Bu bölüme tıklanarak Türkiye’den içeriklere direkt olarak erişim sağlanabilmektedir.

Kullanıcı isterse Reddit’de bir topluluk kurabilir fakat bunun için en az 30 günlük olan bir üyelik sürecinin geride bırakılmış olması gerekmektedir. Yani eğer bugün Reddit üyesi olunmuş ise bir ay sonra bu site üzerinde kendi topluluğunuzu oluşturma olanağına sahip olabilirsiniz.

Reddit sitesinde girilen tüm içeriklere içeriğe yorum yapabilmektedir. Ayrıca kullanıcının beğendiği veya beğenmediğini gösterme olanağı söz konusudur. Bu şekilde hararetli tartışmaların beraberinde son derece faydalı olan konuşmaların da olduğu bir platform olarak değerlendirilebilen bilir.



Reddit Hesap Oluşturma ve Silme

Reddit hesabı oluşturmak için bilgisayardan veya mobil cihazdan boş bir internet sayfası açılıp arama moturuna Reddit Kaydol yazılarak aratma yapılır. Aramanın sonrasında reddit.com: sign up or log in sayfasına giriş yapılır.

Bu sayfaya giriş yapıldıktan sonra ekrana Reddit kaydol yahut giriş yap bölümü gelecektir. Reddit hesabı oluşturmak için Reddit kaydol bölümüne tıklanır. Yeni hesap yarat kısmının alt tarafında bulunan bölümleri talep edilen bilgilerle doldurarak hesap oluşturma işlemi yapılır.

Kullanıcı adını seç kısmına hesap üzerinde kullanılmak istenen kullanıcı adını belirlenir. Alt bölümünde şifre - şifreyi tekrarla bölümü üzerinden oluşturulan reddit hesabına şifre belirlenir. Son olarak e-posta kısmına aktif olarak kullanılan herhangi bir hesaba kayıtlı durumda olmayan e-posta adresi yazılıp gerekli alanları eksiksiz olarak doldurulur.

Alt kutucuklarda kullanılan cihazın hesabı hatırlaması isteniyorsa "beni hatırla" kısmı işaretlenir. Email me updates (bana güncellemeleri bildir) kısmından ise güncellemelerin bildirilmesi isteniyorsa bu kutucuk işaretlenebilir. Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra reddit hesabı "Kaydol" butonuna basılarak oluşturulur.

Bazen kullanıcılar çeşitli sebeplerle Reddit hesabını silmek isteyebilir. Bu durumda takip edilmesi gereken adımlar şunlardır:

İlk olarak Reddit, resmi web sitesini ziyaret edip reddit.com ve giriş hesabınıza aktarın. Ardından

kullanıcı adınızı göstermekte olan ekranın sağ üst köşesine fare ile tıklayın ve açılır menü üzerinden "Kullanıcı Ayarları" seçeneğine tıklamanız gerekir. Bu işlemin hemen ardından yeni bir sayfa açılacaktır. Buradan aşağı kaydırma işlemi yapılır ve sayfanın alt kısmında yer alan "Hesabı Devre Dışı Bırak" butonuna tıklanır. Sonrasında kullanıcı adı ve parolayı girilir ve istenirse geri bildirimde bulunulabilir.

“Devre dışı bırakılan kullanıcı hesaplarının kurtarılamayacağını” onaylayan küçük kutucuk işaretlenir ve ardından "Devre Dışı Bırak" butonuna tıklanarak hesap silme işlemi tamamlanır.

Reddit hesabını devre dışı bırakmayı seçmeniz durumunda yorumlarınız, gönderileriniz ve diğer işlemler dahil tüm verilerinizin tamamıyla kaldırılacağını unutmamalısınız. Reddit hesabının silinmesinden sonra bir daha asla erişim sağlanamaz.

Reddit hesabını geçici olarak silmek yahut bir süreliğine devre dışı bırakmak diye bir şey söz konusu değildir. Bundan dolayı hesabınızı silmeden önce bu kararınızdan emin olmanız çok önemlidir.