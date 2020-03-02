Reddit CEO'su Huffman'a göre TikTok bir casus uygulaması

Güvenlik bazlı pek çok tartışmanın hedefinde olan ve gün geçtikçe kullanıcı kitlesini de genişleten TikTok'a yönelik yeni bir suçlama geldi. Bu kez TikTok'u hedef tahtasına koyan Reddit'in başındaki isim Steve Huffman'dı. Uygulamanın her adımında kullanıcıların verilerini topladığını kaydeden Huffman'a göre uygulamanın cihazları kimliklerine göre kaydetmesi ve kullanıcı hareketlerini izlemesi kabul edilecek bir durum değil.



TikTok'un başarısıyla ilgili gelen bir soru üzerine uygulamaya olan tepkisini dile getiren Huffman, casus uygulama iddiasında bulunduğu TikTok'un telefonlara yüklenmemesi gerektiğini vurguladı. TikTok elbette ilk kez bu tip bir eleştiriye maruz kalmıyor. Diğer pek çok uygulama gibi kullanıcıların verilerini toplayan TikTok'u hedef haline getiren ise veri toplama şekliyle ilintili... Rakiplerine kıyasla sorgulanabilir güvenlik açıklarına sahip olduğu yönündeki bir takım iddialar, TikTok'un güvenilirliği konusunda akıllarda soru işareti yaratıyor.



Huffman'ın bu sözlerinin ardından konuyla ilgili sıcağı sıcağına bir açıklama yapan TikTok yetkilileri ise, Huffman'ın iddialarının asılsız olduğunu kaydetti.



