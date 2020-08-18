Red Hat Webinar seminerleri başlıyor

Red Hat, internet üzerinden dolu dolu bir dizi seminer gerçekleştirecek. 19 Ağustos'ta ilk oturum Kubernetes'de Multi-Cluster Yönetimi ve GitOps başlığı altında gerçekleştirilecek.

Kubernetes'de Multi-Cluster Yönetimi ve GitOps

Kubernetes temelli iş yüklerinin sayısı sürekli arttığı için IT ekipleri de CI/CD süreçlerini destekleme, yüksek devamlılık (High Availability) sağlama gibi birçok neden için genellikle birden fazla cluster kullanmayı tercih ediyor. Bu nedenle çoklu cluster yönetimi, cluster'ların önceden belirlenmiş konfigürasyonlara uyumluluğu ve cluster'lar arası uygulama senkronizasyonu gibi birçok konu, IT ekiplerinin çözmesi gereken alanların başında yer alıyor.

Bu webinarda Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes ile tek bir noktadan farklı cluster'ları nasıl yönetebileceğinizi ve GitOps pratiklerini nasıl uygulayabileceğinizi öğrenebileceksiniz.

KAYIT İÇİN HEMEN TIKLAYIN

Red Hat Satellite ile RHEL Ortamlarınızı Yönetin

9 Eylül'de gerçekleştirilecek bir diğer oturumda ise Red Hat Satellite özelinde olacak. Günümüzde sistem yöneticilerinin yükü arttıkça işlerin idaresi de giderek zorlaşıyor. Bunları kolayca tek bir ara yüzden yönetip nasıl kontrol altında tutabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız bu webinar tam size göre.

Bu webinarın içeriğinde Red Hat Satellite Nedir?, Red Hat Satellite Mimarisi, Sistem Yöneticilerine Sağlanan Kolaylıklar, Red Hat Insight’ın ve Red Hat Ansible’ın entegre olmasının Getirdiği Faydalar ve OpenScap Taramalarıyla PCI Tarzı Denetimlerle Uyum Sağlama gibi konular yer alırken, kapanışta da bir demo yapılacak.

KAYIT İÇİN HEMEN TIKLAYIN

Red Hat ile Cloud-Native Entegrasyon

15 Eylül tarihinde ise Red Hat'in entegrasyon ürün ailesine daha yakından bakıp çeşitli demolarla farklı senaryoları canlı olarak görme fırsatı yakalayacaksınız.

Kurumlar, mikroservis temelli mimaride geliştirdiği uygulamaları çoğunlukla hibrit bulut ortamlarında çalıştırıyor. Devamında ise bu uygulamaların dağıtık sistemlerde birbirleriyle ve dış uygulamalarla entegrasyonunu sağlamak için API temelli farklı uygulama tiplerini ve veri kaynaklarını destekleyen çözümler kullanarak, modern uygulama platformlarını desteklemek istiyor. Red Hat'in entegrasyon çözümleri, açık kaynak popüler projeleri temel alan uçtan uca entegrasyon, mesajlaşma ve API yönetimini sağlayan ürünleriyle bu talepleri karşılıyor.

KAYIT İÇİN HEMEN TIKLAYIN

Sınır Bilişim (Edge Computing)

Son günlerin gözde teknolojisi Sınır Bilişim de bu seminer zincirinde yer alıyor. 23 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek bu webinarda işlemci, depolama alanı gibi ihtiyaçları son kullanıcılara yaklaştıran Sınır Bilişim (Edge Computing) için gerekli olan altyapı ihtiyaçları ve Red Hat ürünlerinin bu kapsamda yeri anlatılacak.

Bu webinarda katılımcıları Sınır Bilişim nedir?, kullanım alanları nelerdir?, MEC ve 5G içerisindeki yeri, Red Hat Openshift Platform, Red Hat Openstack Platform, Red Hat Advanced Cluster Management, Openshift Virtualization gibi ürünlerin Sınır Bilişim içerisindeki yeri ve yol haritası gibi birçok konu başlığı bekliyor.

KAYIT İÇİN HEMEN TIKLAYIN





Bu bir ilandır