Red Hat Summit Connect İstanbul için geri sayım

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Red Hat Summit Connect, sektördeki en iyi uygulamaları ve iş yapma biçimlerini dönüştürmenin en verimli yolunu keşfetmek için sektör liderlerini trend olan konuları ele almak üzere bir araya getirecek. Etkinlik, Red Hat Türkiye Genel Müdürü Haluk Tekin'in yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak ve ardından müşteri deneyimleri ve teknik sunumlar ile devam edecek.



Katılımcılar bunlara ek olarak AgeSA, Bankalararası Kart Merkezi, ING, KoçSistem, LC Waikiki, Sahibinden.com, Turkcell, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Teknoloji ve Ziraat Bankası'nın Red Hat ile gerçekleştirdiği başarılı projeleri dinleme fırsatına da sahip olacak.



Red Hat'in uzman kadrosu da Red Hat Ceph Storage 5, Ansible Automation Platform 2, OpenShift ile gelen yenilikler, OpenShift Virtualization, Advanced Cluster Management, Bulut temelli API yönetimi ve StackRox gibi farklı alanlardaki yenilikleri masaya yatıracak.