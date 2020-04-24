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Teknoloji
Haber Giriş: 24.04.2020 - 08:32,Son Güncelleme:

Red Dead Redemption 2 için sürpriz gelişme

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Red Dead Redemption 2 için sürpriz gelişme
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Dünyanın en çok satan oyunlarından biri olan ve son olarak PC platformları için satışa sunulan Red Dead Redemption 2, bu kez Xbox Game Pass kütüphanesine ekleniyor. İşte o tarih...

Red Dead Redemption 2, serinin ilk oyunundan sonra yıllar boyu oyuncular tarafından dört gözle beklendi ve satışa çıktığında da büyük bir başarı gösterdi. Bu nedenle zaman içinde pek çok platform için satışa sunulan oyun, bu kez Xbox sahiplerini sevindirecek. Zira oyun, Xbox Game Pass kullanıcıları için ücretsiz bir hale gelecek.

Red Dead Redemption 2'nin Xbox Game Pass kütüphanesine eklenmesiyle birlikte ise halihazırda bu kütüphanede olan GTA V, listeden çıkarılacak. Ancak Red Dead Redemption 2, Xbox Games kütüphanesine gelse de sadece Xbox sahipleri bu oyundan yararlanabilecek; PC üzerinden oyuna erişim söz konusu olmayacak.

Red Dead Redemption 2 için sürpriz gelişme

Red Dead Redemption 2 ile birlikte Nier: Automata, NBA 2K20, Monster Hunter: World, DOOM, Outer Wilds ve Ace Combat 7 dahil pek çok oyun da Xbox Game Pass'te yer alıyor.

Xbox Game Pass'in aylık ücreti ise PC'ler için 15 TL, konsollarda ise yaklaşık 30 TL.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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