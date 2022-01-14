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Red Dead Redemption 1 sistem gereksinimleri neler? Red Dead Redemption 1 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Red Dead Redemption 1 Sistem Gereksinimleri Neler?#Bilgisayar#Oyun
Red Dead Redemption 1 sistem gereksinimleri neler Red Dead Redemption 1 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Red Dead Pedemption 1 için sistem gereksinimleri; işlemcinin intel Pentium D 3GHz olması gerekmektedir. Bilgisayarınızın RAM 1,5 Gb olması gerekmektedir. Ekran kartınızın Nvidia GeForce 8600 olması gerekmektedir. Red Dead Redemption 1 oynayabilmek için bilgisayarınızın oyunun sistem gereksinimlerine uygun olması gerekmektedir. Bilgisayarınızın sistem gereksinimleri uygun olmadığı zaman oyunu verimli bir şekilde oynamak mümkün olmayacaktır. İşte, merak edilen tüm detaylar.

 

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Peki ya Red Dead Pedemption 1 oyunun minimum ve önerilen sistem ayarlarına nelerdir? Red Dead Pedemption 1 oyunu ne hakkındadır?

Red Dead Pedemption 1 Nedir?

Red Dead Pedemption 1 oyunu; Rockstar San Diego ve Rockstar Norh tarafından geliştirilmiştir. Rockstar Games tarafından yayınlanmıştır. Nişancılık oyunudur. Aksiton-macera türünde olan bu oyun Western video oyunu olarak da geçmektedir. Red Dead Pedemption 1 oyunu 2004 yılında piyasaya sürülmüştür.

Red Dead Pedemption, John Marstan adındaki bir kişisinin gözünden oyun oynanmaktadır. Oyuncular haritada istedikleri şekilde, serbestçe dolaşabilmektedir. Çevrede bulunan hayvanlar ve insanlarla sürekli etkileşim içindedir.

Oyunun asıl amacı içerisinde bulunan görevlerin yapılmasıdır. Haritada bulunan görevler tamamlandıkça yeni görevler açılmaktadır. Alınan bir görevde başarısız olunması sonucu görev baştan yapılmaktadır. Görevler dışında etrafta gerçekleşen rastgele olaylarda oyuncular etkin rol almaktadır. Bu görevlerin dışında haritada dolaşırken karşılaşılan çatışma, soygun gibi bazı olaylara da dahil olmak mümkündür. Oyun içerisinde ister iyi ister kötü olunabilmektedir. Masum insanları öldürmek veya suçlar işlemek sizi kötü biri yapacaktır. İnsanlara yardım etmek veya onların sorunlarını çözmek sizi iyi biri yapacaktır.

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Oyun içerisinde onur sistemi vardır. Kaçırılan bir kişiye yardım etmek, çalınan bir parayı geri götürmek onur seviyesini artırmaktadır. Onur seviye yüksek olunduğunda çevredeki insanlar John’dan yardım istemektedir. Onu seviyesi düşük olduğunda insanlar John’da yardım istemeye korkmakta hatta öldürmek ile tehdit etmektedir. Şöhret seviyesi de yapılan görevler ve yan görevler tamamlandıkça artmaktadır. Bunların dışında bitki toplamak, düellolara katılmak, kumar oynamak ve hayvanları avlamak gibi çeşitli şeylerde oyun içerisinde yapılabilmektedir.

Red Dead Redemption 1 Minimum Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

İşlemci: Interl Pentium D 3GHz / AMD Athlon 64 X2 3600 +

Ram: 1,5 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce 8600 / ATI HD2600 Pro +

Boş hard disk alanı: 8 GB

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Red Deadm Redemption Önerilen Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

İşlemci: 2.4 GHz Quad Core işlemci

Ram: 2 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce 9800 GTX / ATI Radeon HD 3870

Boş hard disk alnı: 10 GB

 

 

 

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#Red Dead Redemption 1 Sistem Gereksinimleri Neler?#Bilgisayar#Oyun

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