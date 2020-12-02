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Teknoloji
Haber Giriş: 02.12.2020 - 09:11 | Son Güncelleme:

Red Dead Online'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Red Dead Online'ın Türkiye fiyatı belli oldu
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Dünyanın en çok satan oyunlarından biri olan Red Dead Redempiton'ın çevrimiçi modu olan Red Dead Online, ana oyundan tamamen ayrı bir yapım olacak. Oyunun Türkiye fiyatı da belli oldu.

Red Dead Redemption 2 oyununun online modu olan Red Dead Online artık bağımsız olarak satın alınabiliyor. Satışa sunulan oyun, 19 Şubat tarihine kadar yüzde 75 indirimle satın alınabilecek.

9 Şubat 2021 tarihinden itibaren ise tüm platformlarda 159.00 TL fiyat etiketi ile satışa sunulması beklenen Red Dead Online; PlayStation Store, Xbox Store, Epic Games Store ve Rockstar Launcher üzerinden edinilebiliyor.

Red Dead Online'ı alıp ana hikayeyi oynamak isteyen oyuncular da hikaye modunu için paket satın alabilecek.

14 Aralık tarihine kadar PlayStation Plus abonesi olmaksızın da oyun ücretsiz oynanabilecek.

FİYATLAR

Şu anda oyun tüm platformlarda aynı ücrete satılıyor. 19 Şubat'a kadar oyun %75 indirimde olacak ve 39,75 TL'ye satılacak. 19 Şubat 2021'den sonra ise tüm platformlarda 159,00 TL'ye satılacak. Yurt dışı fiyatında ise indirimli fiyat 5 dolar, indirimsiz fiyat 20 dolar.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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