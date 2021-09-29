Reboot and select proper boot device hatası ne demek? Boot sorunu nedir, bilgisayar nasıl reboot edilir?

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Reboot and Select proper boot hatasının yaşanması halinde bunu gidermek için birkaç yöntem bulunmaktadır. Bu hatanın meydana gelmesinin pek çok nedeni olabilmektedir. Sebebi bulunup hatanın çözülmesinin ardından bilgisayar sorunsuz bir şekilde çalışacaktır.

REBOOT AND SELECT PROPER BOOT DEVİCE HATASI NE DEMEK?

Bu hata bilgisayarı açtığınız zaman siyah bir ekran üzerinde beyaz yazılar ile görülmektedir. Bu ekranı kaybetmek için bir tuşa basmanız halinde tekrar aynı hatayı alırsınız ve ekran bu hata mesajı ile dolmaya başlar.

Bu hatanın Türkçe karşılığı Önyükleme yapın veya önyükleme aygıtını seçin ya da önyükleme aygıtına CD, DVD gibi önyükleme medya aracı ekleyin ve ardından bir tuşa basın şeklindedir. Bu hata durumunda bilgisayar HDD'yi göremez. Bu sebeple de bu hatayı vermektedir.

BOOT SORUNU NEDİR?

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Boot sorununun birden fazla nedeni olabilmektedir. Bu hata ile karşılaşmanız durumunda eğer bilgisayarınız açılmıyorsa o zaman ilk önce hard diskin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu hatanın oluşmasının en önemli nedeni bilgisayarın hard diski görememesinden kaynaklanmaktadır.

Böyle bir sorun ile karşılaşılması durumunda bilgisayara bağlı bulunan USB veya USB ile bağlanan aygıtların çıkarılması ardından bilgisayarın tekrar açılması gerekir. Çünkü BIOS önceliği bu aygıtlara veriyor olabilmektedir.

BİLGİSAYAR NASIL REBOOT EDİLİR?

Bilgisayar kasasının yerinden oynaması durumunda işletim sisteminin bağlı bulunduğu hard disk veya SSD'nin kablo bağlantılarında oynama meydana gelmiş olabilmektedir. Bu nedenle bu bağlantıların kontrol edilmesi sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.

Sorunun hala düzelmemesi durumunda BIOS bölümüne girilip buradaki bilgisayar açılış diskini sistemin bulunduğu diske çevirmeniz gerekebilir.