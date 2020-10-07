Realme yeni kulaklıklarını duyurdu... İşte fiyatı

Son dönemlerde üretilen kulaklıklar kablosuz olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcıları kablo fazlalığından kurtaran bu kulaklıklar artık çok sık tercih ediliyor. Hemen her markanın kendi kablosuz kulaklığını ürettiği bu dönemde Realme de temelde kablosuz iki kulaklığını duyurdu. Meraklılarını heyecanlandıran bu iki kulaklığın biri tamamen kablosuzken diğeri boyundan askılı olarak tasarlanmış. Tasarımlarıyla dikkat çeken kulaklıkların özellikleri ve fiyatı da diğer merak konusu.

Realme Buds Air Pro, gürültü engelleme özelliği ile tek şarjsa 25 saat kullanım sunuyor. Buds Wireless Pro da tıpkı diğeri gibi aktif gürültü engellleme özelliğine sahip. Aynı zamanda 22 saat pil ömrü sunan kulaklık oyun modu ile de oyun severlerin dikkatini çekiyor.

Oval bir tasarıma sahip olan Buds Air Pro, dokunmatik kontrol sağlaması ile dikkat çekerken, Buds Wireless Pro’da en dikkat çeken kısım renkli boyun askısı.

Realme Buds Air Pro 68 dolara satılırken, Realme Buds Wireless Pro’nun fiyatı 54 dolar. Çinli üretici kulaklıkların lansmanını ise Hindistan'da ger.ekleştirdi.