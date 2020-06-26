realme X3 satışa çıkıyor: İşte özellikleri ve fiyatı

Türkiye pazarına giriş yapmasıyla birlikte kısa sürede kullanıcıların arasında yaygınlaşan realme, yeni bir telefonla dünyanın karşısına çıktı. realme X3 adı verilen yeni telefon, 6.6 inç'lik büyük bir ekranla geliyor ve 2400x1080 piksel Full HD+ ekran çözünürlüğü sunuyor.

120Hz ekran tazeleme hızına sahip olan ürünün ekran/gövde oranı yüzde 90.5'i bulurken, ön kameranın ekranın sol üst köşeye konumlandırıldığı dikkat çekiyor. Ekrandan bahsetmişken, ekranın Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip olduğunu da belirtelim.

Qualcomm'un Snapdragon 855+ işlemcisinden gücünü alan realme X3, iki farklı RAM ve depolama hafızası seçeneğiyle geliyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızalı modelin yanında 8 GB RAM ve 128 GB depolama hafızası sunan bir başka model daha bulunuyor.



Kamera tarafında da iddialı bir cihaz olan realme X3'ün ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 8 MP periscope lens eşlik ediyor. Cihazın ön yüzünde de çift kamera bulunuyor. Ana kamerası 16 MP çözünürlüğünde görüntü alırken, 8 MP ultra geniş açılı kamera da ana kameraya eşlik ediyor.

4200 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan realme X3, 30W hızlı şarj desteğine sahip. Bu da cihazın 55 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabilmesi anlamına geliyor.

USB Type-C arabirimini kullanan realme X3, kutusundan Android 10 işletim sistemi kurulu olarak çıkacak ve realme'nin kendi arayüzü olan realme UI telefonda yüklü olacak.

Gelelim realme X3 modellerinin fiyatlarına. 8 GB RAM + 128 GB dahili hafızalı model 343 dolar, 6 GB RAM + 128 GB depolama hafızalı model ise 330 dolardan satılacak.



