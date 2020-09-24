realme Watch Türkiye'ye geldi: İşte özellikleri ve fiyatı

realme, “1 + 4 + N” ürün stratejisi kapsamında akıllı telefonun yanı sıra akıllı TV, akıllı kulaklık, akıllı saat ve akıllı hoparlör olmak üzere 4 ana kategoride AIoT ürünlerinin sayısını artırıyor. Bu kapsamda şirket, ilk akıllı saati realme Watch'u Türkiye'ye getirdi.

realme Watch’ın 3,5 cm geniş renkli dokunmatik ekranı ve 12 dahili saat yüzü bulunuyor. Saatin 1.4 inç geniş renkli dokunmatik ekranı, 320 x 320 piksel ve 323'e kadar PPI’a yüksek çözünürlüğe sahip. Corning Gorilla Glass ile korunan ekranın parlaklığı 380 nite çıkabiliyor.

12 dahili saat yüzü bulunan saate, OTA güncellemelerini takip ederek 100'ün üzerinde saat yüzü indirilebiliyor. realme Watch siyah, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 farklı kayış rengi seçeneği ile sunuluyor. Saatin kayışı, tek tuşla hızlı bir şekilde ayrılarak değiştirilebiliyor. Kullanıcılar isterlerse piyasada herhangi bir saatçi dükkanından alabilecekleri farklı kayışları da kullanabiliyorlar.



Akıllı saatler söz konusu olduğunda elbette işin sağlık kısmı hayli önemli oluyor. Sağlık asistanı olarak da görev alan realme Watch, “Gerçek Zamanlı Kalp Monitörü” ve “Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü” olarak da kullanılabiliyor. Yüksek hassasiyetli PPG optik kalp atış hızı sensörü ile kalp atış hızını 7x24 kesintisiz izleyip ölçen saat, kalp atış hızı zaman içinde çok yükselir ya da çok düşerse kullanıcıyı uyarıyor. 14 farklı spor moduna sahip saat; kan-oksijen seviyesi monitörü, aerobik yetenek testi, gelişmiş adım sayma algoritması, hatırlatıcı, su içme hatırlatıcısı, uyku izleme ve meditasyon egzersizi özellikleriyle dikkat çekiyor. Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen realme Watch; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevleri de sunuyor.

realme Watch'un Türkiye'deki satış fiyatı 599 TL olarak belirlendi.



