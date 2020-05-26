Realme Watch tanıtıldı: Özellikleri nasıl?

Oppo'nun kardeş markası realme, uzun süredir beklenen akıllı saatini ortaya çıkardı. Realme Watch, şirketin geliştirdiği ilk akıllı saat olma özelliğini taşıyor. 1.4 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan saat, 320x320 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 380 nit parlaklık değerine sahip olması sayesinde dış mekanlarda ekranı daha rahat görülebilen ürün, aynı zamanda IP68 sertifikasına sahip. Bu da saatin su altında belli bir derinliğe kadar kullanılabilmesine olanak veriyor.

Bir akıllı saatte olması gereken özellikleri üzerinde barındıran Realme Watch, telefon bildirimlerini gösterebilirken, diğer yandan müzik kontrolünü mümkün kılıyor, gelen çağrılar yanıtlanabiliyor.



realme Watch ile birlikte yeni kablosuz kulaklıklar da tanıtıldı

Akıllı saatlerin en önemli özellikleri, sağlık kısmında kendini gösteriyor. Cihaz, SpO2 monitörü ile çalışıyor ve kandaki oksijen miktarını takip edebiliyor. Cihazda kalp atış hızı monitörü de bulunuyor ve kalp ritmi anbean takip altında.

Realme Link uygulaması ile telefondan da kontrol edilebilen ürün, 12 farklı kadranla geliyor. Ancak ilerleyen haftalarda bu sayının 100'ün üzerine çıkması bekleniyor.

Cihazın muhtemel fiyatı ise 52 dolar olacak.