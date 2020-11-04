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Teknoloji
Haber Giriş: 04.11.2020 - 08:04 | Son Güncelleme:

Realme Watch S tanıtıldı: İşte özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Realme Watch S tanıtıldı: İşte özellikleri
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Oppo çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye pazarında da dikkat çeken markalardan biri olan Realme, yeni akıllı saati Realme Watch S'i duyurdu. İşte ürünün öne çıkan özellikleri...

Realme Watch'un ardından bu kez şirket, Realme Watch S adında yeni bir saat daha ortaya çıkardı. Önceki saatten farklı olarak köşeli değil, yuvarlak bir tasarım kullanan Realme Watch S, 1.3 inç ekran büyüklüğüne sahip.

Ekranın parlaklık seviyesini ortam ışığına göre optimize eden ve kullanıcının ayrıca ayar yapmasına ihtiyaç bırakmayan saat; kürek, koşu, masa tenisi, futbol, badminton, yoga dahil 16 spor modu desteğine sahip.

Realme Watch S tanıtıldı: İşte özellikleri

Yeni nesil akıllı saat ve akıllı bilekliklerde olduğu gibi Realme Watch S de kandaki oksijen değerini ölçebiliyor, kalp atış sensörü ile kalp ritmini anlık olarak takip edebiliyor.

Uyku takibi de yapan ürün; aynı zamanda müzik kontrolü, arama cevaplama, kamera kontrolü gibi özelliklere de sahip. 15 gün batarya ömrüne sahip olan Realme Watch S, 390 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor ve kutu içeriğinden ayrıca manyetik şarj cihazı çıkıyor.

Realme Watch S tanıtıldı: İşte özellikleri

Realme Watch: Şirketin geliştirdiği ilk akıllı saat olan bu ürün, köşeli bir tasarıma sahip ve Türkiye'de ortalama 500 TL fiyat etiketiyle satılıyor

IP68 sertifikasına sahip olan ve bu sayede suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıda olan ürün; mavi, turuncu, siyah ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuyor.

Ürünün Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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