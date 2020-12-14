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Teknoloji
Haber Giriş: 14.12.2020 - 08:53 | Son Güncelleme:

Realme Watch S Pro: İşte muhtemel özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Realme Watch S Pro: İşte muhtemel özellikleri
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Oppo'nun kardeş markası olan realme, yeni bir akıllı saat hazırlığında. realme Watch S Pro ismini taşıması beklenen saat, bakın hangi özelliklere sahip olacak?

Realme, geçtiğimiz haftalarda Realme Watch S'i duyurmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak bu saatle yetinmeyen şirket bu kez Realme Watch S Pro adında yeni bir saat için son hazırlıklarını yapıyor.

1.39 inç AMOLED ekranla gelmesi beklenen ürün, 454x454 piksel ekran çözünürlüğü sunacak. Adım sayısını takip ederken yakılan kaloriyi de paylaşacak olan realme Watch S Pro, uyku kalitesinin takibini de yapacak ve detaylı analizlerini paylaşacak.

Realme Watch S Pro: İşte muhtemel özellikleri

Saatin öne çıkan bir diğer özelliği de telefon üzerinden müzik ve kamera uygulamasının saat ile kontrol edilebilecek olması. Şarkı değiştirirken telefona dokunmanız gerekmeyecek.

420 mAh kapasiteli bataryayla gelmesi beklenen üründe Bluetooth Low Energy, GPS ve GLONASS modülleri yer alırken, bunlarla birlikte ivmeölçer, jiroskop, jeomanyetik sensör, optik kalp atış hızı sensörü, ortam ışığı sensörü ve kapasitif dokunmatik sensör de bulunuyor.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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